Comment investir dans les actions à hauts dividendes sur EasyBourse ?

(Easybourse.com) Selon la société de gestion Janus Henderson et son Global Dividend Index, les versements de dividendes ont augmenté de 5,8% au deuxième trimestre 2024, s?élevant à 606,1 milliards de dollars. Sans l?impact des taux de change, notamment la faiblesse du yen, la hausse est de 8,2%. En Europe, la première place est occupée par la France. Dans ce papier, EasyBourse identifie les produits permettant de se positionner sur les actions à hauts dividendes, achetés par ses clients depuis le début de l?année.

92% des entreprises suivies dans l’indice ont réhaussé le niveau de leurs dividendes ou les ont maintenus



Montant record pour l’Europe

204,6 milliards de dollars ont été versés sur le Vieux continent ce qui représente un bond de 7,7% en glissement annuel.

La France, l’Italie, la Suisse et l’Espagne ont toutes enregistré des dividendes records

Au sein de l’Hexagone 58,6 milliards de dollars (54,3 milliards d’euros) auraient été distribués. Ce chiffre qui est en progression de +6,8% sur une base sous-jacente place la France tout en haut du classement des pays européens, avec parmi les principaux pourvoyeurs Hermes, Airbus, Axa et BNP.

A l’inverse, l’Allemagne a enregistré une baisse de 1,2% par rapport à l’année précédente en grande partie du fait de la société Bayer.

Les banques à la manœuvre

Sur le plan sectoriel, selon l’étude menée par Janus Henderson, plus de la moitié de la hausse en Europe, et un tiers de la croissance au niveau mondial, proviennent des établissements bancaires (Abn amro, Bankinter, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Crédit Agricole, JP Morgan …) qui bénéficient - dans un contexte caractérisé par un affaiblissement de l’inflation et une relative résilience de la croissance - de marges solides et de dépréciations de crédit limitées de nature à doper leurs bénéfices et à stimuler le paiement des dividendes.

Au-delà, les assureurs, les constructeurs automobiles et les opérateurs télécom ont également été de bons rémunérateurs.

Au final, la société de gestion a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2024

Un montant de 1740 milliards de dollars est estimé, ce qui suppose une hausse de 6,4% par rapport à 2023 sans tenir compte de l’effet de change (l’augmentation globale serait de 4,7%)



Stratégie Income ou high dividends



Dans la gamme des produits disponibles sur le site easybourse.com, quatre principaux canaux sont repérables pour investir dans les actions à fort dividendes.



1/ Les OPCVM qui suivent une stratégie « hauts dividendes »

Nous pouvons évoquer pour exemples les fonds suivants, qui ont été achetés depuis le début de cette année :

Données concernant la période janvier_fin août 2024





2/ Les ETF qui suivent une stratégie « hauts dividendes »



3/ Les actions sélectionnées dans le cadre des deux typologies de produits précédemment évoquées

4/ Les produits de bourse ayant comme sous-jacents des actions à hauts dividendes



