Fermeture Wall Street en baisse avant les résultats d'Apple et Amazon

publié le 31/07/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, le S&P-500 et le Nasdaq ayant vu s'effacer des gains initiaux, après la publication d'un éventail de résultats trimestriels et de données économiques, tandis que les résultats d'Apple et Amazon, deux des "Sept Magnifiques", étaient attendus après la clôture.

L'indice Dow Jones a cédé 0,74%, ou 330.30 points, à 44.130,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 23,51 points, soit 0,37%, à 6.339,39 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 7,23 points (0,03%) à 21.122,45 points.

Le S&P-500 et le Nasdaq avaient progressé respectivement jusqu'à 1% et 1,5% au cours de la séance, avant de se replier et de finalement s'inscrire dans le rouge, comme le Dow Jones.

Deux des "Sept Magnifiques" de Wall Street ont communiqué leurs résultats mercredi soir.

Microsoft, qui a battu les attentes sur la période avril-juin, a brièvement franchi jeudi le seuil des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière, devenant seulement la deuxième entreprise mondiale - après Nvidia - à dépasser cette barre. Le groupe a fini en hausse de 3,5% après avoir atteint un pic en séance de 8,2%.

Meta Platforms a bondi de 11,3% après avoir communiqué des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes et revu à la hausse le bas de sa fourchette de dépenses annuelles en capital.

Toutefois, d'autres groupes technologiques impliqués dans l'intelligence artificielle (IA) ont reculé, à l'image des fabriquants de puces Broadcom et Nvidia, faisant plonger l'indice du secteur des semi-conducteurs.

Au regard des mouvements du jour, Ellen Hazen, stratégiste en chef de F.L. Putnam Investment Management, dans le Massachusetts, a mis en exergue deux tendances opposées, entre les "performances plutôt mauvaises" des fabriquants de puces et les gains des géants Microsoft, Amazon et Meta, qui vont "vraiment bien".

Un rapport publié dans la journée par le département américain du Commerce montre que l'inflation aux Etats-Unis a rebondi en juin, alors que les nouveaux droits de douane ont poussé les prix vers le haut - un mouvement qui pourrait s'accentuer dans les prochains mois.

Des données distinctes sur les inscriptions hebdomadaires au chômage suggèrent que le marché américain du travail reste solide.

En plus de données supplémentaires sur l'emploi, attendues vendredi, les investisseurs guettent l'entrée en vigueur d'un éventail de droits de douane américains élevés pour les pays n'ayant pas encore conclu d'accord commercial avec l'administration de Donald Trump.

Le président américain a toutefois accordé jeudi un sursis supplémentaire, de 90 jours, au Mexique.

Cette question des droits de douane est restée en toile de fond depuis que Donald Trump a annoncé début avril d'importantes taxes dites "réciproques" contre des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, faisant alors plonger les marchés, avant de les mettre en pause pour permettre des négociations.

Depuis, Wall Street a rebondi. Ses trois principaux indices finissent jeudi dans le vert pour un troisième mois consécutif.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)