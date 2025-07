Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert avec les résultats financiers et avant la Fed

publié le 29/07/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les investisseurs attendent les résultats de plusieurs entreprises et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en continuant à analyser l'accord signé dimanche entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,45% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,45% à 7.914,06 points vers 10h21 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,30% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,66%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,22%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,88% et le Stoxx 600 avance de 0,86%.

Ce mardi, les droits de douane sont toujours au centre de l'attention, alors que l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis ont conclu dimanche un accord commercial instaurant des droits de douane de 15% sur la plupart des produits des 27 Etats membres du bloc.

L'accord-cadre entre l'UE et les Etats-Unis reste cependant à ce stade encore flou et plusieurs ministres français ont insisté sur la nécessité de l'améliorer. Après le soulagement initial lié à l'accord, la séance de lundi s'est montrée volatile et l'euro a été pénalisé.

Le locataire de la Maison blanche a annoncé lundi des droits de douane mondiaux de 15% à 20% pour les pays qui ne négocient pas d'accord. Par ailleurs, les attentes étaient élevées quant à une avancée potentielle dans les négociations entre les États-Unis et la Chine, alors que des responsables américains et chinois ont entamé mardi à Stockholm une deuxième journée de discussions visant à résoudre des différends commerciaux et à prolonger leur trêve en matière de droits de douane.

Outre les droits de douane, la Fed entame ce mardi une nouvelle réunion de politique monétaire de deux jours qui l'a incité jusqu'ici à opter pour le statu quo en raison notamment des incertitudes liées aux droits de douane.

Les investisseurs vont aussi concentrer leur attention sur les résultats d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis, avec notamment Stellantis, Kering, Astrazeneca, UPS, ou encore Visa au programme. Côté données économiques, on attend l'indice de confiance du consommateur américain mesuré par le Conference Board et l'enquête Jolts sur les offres d'emploi.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Amundi recule de plus de 6% en raison d'un résultat avant impôt inférieur aux attentes au deuxième trimestre malgré une bonne collecte.

Essilorluxottica grimpe de plus de 6% après l'annonce par le groupe d'une hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. TF1 (+5,24%) est également bien orienté après la confirmation de ses perspectives annuelles, tout comme Rexel qui a fait état d'une hausse de ses ventes au deuxième trimestre et qui avance de 5,86%.

Par ailleurs, Stellantis, qui a confirmé mardi une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre, cède 1,95%.

Dans le reste de l'Europe, AstraZeneca avance de 2,91% après avoir dépassé mardi les attentes avec le bénéfice du deuxième trimestre. Barclays est également dans le vert après avoir publié un bénéfice semestriel meilleur que prévu, avance de 1,16%.

Philips s'envole de 9,86%, le groupe néerlandais ayant abaissé sa prévision de l'impact des droits de douane à la suite de l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

Le fabricant suisse de produits chimiques de construction Sika en revanche recule de 3% après avoir fait état mardi d'une baisse de ses ventes et de son bénéfice au titre du premier semestre.

TAUX

Les rendements allemands progressent légèrement mardi, les investisseurs se concentrant sur les prochaines réunions de politique monétaire de la Fed et de la Banque du Japon, ainsi que sur une série de données économiques clés.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,6 point de base à 4,4038%. Le deux ans abandonne 0,2 point de base à 3,9201%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 0,6 points de base à 2,6950%. Le deux ans gagne 1,6 point de base à 1,9180%.

CHANGES

L'euro a atteint mardi son plus bas niveau depuis un mois face au dollar, les investisseurs prenant conscience que les termes de l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis favorisaient les Etats-Unis et n'apportaient que peu d'éléments positifs pour les perspectives économiques de la zone euro.

Le dollar gagne 0,13% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,12% à 1,1574 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse mardi, grâce à l'optimisme suscité par un possible apaisement de la guerre commerciale entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux et à la pression accrue exercée par le président Donald Trump sur la Russie au sujet de la guerre en Ukraine.

Le Brent avance de 0,5% à 70,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,51% à 67,05 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance des consommateurs juillet 95,0 93,0

USA 14h00 Offres d'emplois (enquête juin 7,500 7,769

Jolts) mlns mlns

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)