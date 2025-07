Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avant une semaine cruciale pour les marchés

publié le 25/07/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, alors que les marchés digèrent une volée de résultats financiers et se préparent pour une semaine cruciale, avec en vue la date butoir du 1er août fixée par le président américain pour signer des accords commerciaux avec ses partenaires. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,03% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 7.824,46 points vers 10h38 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,58% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,32% et le Stoxx 600 perd 0,38%.

Ce vendredi, les résultats d'entreprises et les négociations commerciales sont les deux sujets principaux qui préoccupent les investisseurs. La semaine prochaine, la date butoir fixé par Donald Trump pour les négociations commerciales, le 1er août, devrait mettre la pression pour arriver à des accords.

L'Union européenne (UE), qui a approuvé jeudi un ensemble de mesures commerciales de rétorsion à hauteur de 93 milliards d'euros visant les produits américains en cas d'absence d'une entente commerciale avec Washington, serait proche d'un accord qui prévoirait des droits de douane de base de 15% sur les produits européens importés.

Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a opté pour le statu quo et a laissé inchangé ses taux, une décision largement anticipée par les investisseurs. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré jeudi que, même si les perspectives en matière d'inflation étaient plus incertaines que d'habitude en raison des tensions commerciales et de l'appréciation de l'euro, les prévisions en matière de prix restaient ancrées autour de 2% tant à court qu'à long terme.

Par ailleurs, le locataire de la Maison blanche a déclaré jeudi qu'il ne limogerait pas le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, après une visite au siège de la banque centrale américaine. "Cela serait une importante décision et je ne pense pas que ce soit nécessaire", a dit Donald Trump aux journalistes après sa visite au siège de l'institution. "J'aimerais qu'il baisse les taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

La décision de politique monétaire de la Fed et les résultats d'Amazon, Apple, Meta et Microsoft seront aussi au menu des marchés la semaine prochaine.

Les marchés réagissent vendredi aux différents résultats d'entreprises à travers l'Europe. Les actions du luxe français progressent, les analystes évoquant les mesures prises par LVMH et des espoirs de redressement de la demande chinoise. Le titre LVMH avance de 3,29%. Kering avance de 4%, Hermes prend 1,28%.

En Allemagne, Puma abandonne 18,03% après avoir réduit ses prévisions en raison des droits de douane américains.

En Italie, Eni est en petite hausse (+0,61%), le groupe pétrolier italien citant la baisse du prix de l'or noir comme principale explication à la diminution de 25% sur un an de son bénéfice au deuxième trimestre.

NatWest prend 1,87% après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars.

TAUX

Les rendements allemands à 10 ans ont atteint vendredi leur plus haut niveau en quatre mois, alors que la perte de conviction des investisseurs quant à une baisse plus importante des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne a accentué la fuite des valeurs refuges, favorisée par l'optimisme suscité par les négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,6 point de base à 4,4138%. Le deux ans perd 0,2 point de base à 3,9232%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 4,0 points de base à 2,7340%. Le deux ans gagne 2,6 points de base à 1,9370%.

CHANGES

Le dollar est en hausse vendredi après la décision de politique monétaire de la BCE jeudi et avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine, mais devrait enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis un mois.

Le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence. L'euro perd 0,2% à 1,1731 dollar.

La livre sterling perd 0,38% face au dollar, et 0,12% face à l'euro, après que les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi moins fort que prévu en juin, selon l'annonce faite vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse vendredi avec l'optimisme autour des négociations commerciales compensant la probable hausse attendue de la production d'or noir du Venezuela.

Le Brent avance de 0,26% à 69,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,27% à 66,21 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)