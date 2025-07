Fermeture Records à Wall Street avec l'optimisme à propos des droits de douane

publié le 23/07/2025

par Noel Randewich et Nikhil Sharma

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le S&P-500 et le Nasdaq s'établissant à des records, alors qu'un accord commercial semblait se dessiner entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur le modèle de celui, annoncé la veille par le président américain Donald Trump, entre Washington et le Japon.

L'indice Dow Jones a gagné 1,14% à 45.010,29 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,78% à 6.358,91 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,61% à 21.020,02 points.

D'après deux sources diplomatiques européennes, l'UE et les Etats-Unis s'orientent vers un accord qui prévoirait des droits de douane de base de 15% sur les produits européens importés sur le territoire américain. Ce taux de taxation pourrait également s'appliquer au secteur automobile européen, comme c'est le cas dans l'accord-cadre tout juste conclu par Washington et Tokyo.

"L'élément principal, c'est que les marchés ont confiance dans le fait que la Maison blanche va continuer d'avancer sur les accords commerciaux", a commenté Larry Tentarelli, stratégiste en chef de Blue Chip Daily Trend Report.

La question des droits de douane a été ces derniers mois l'un des principaux points de préoccupation des investisseurs et des entreprises.

En dégringolade début avril à la suite de l'annonce par Donald Trump de vastes taxes dites "réciproques" - pour la plupart suspendues dans la foulée - contre des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, le S&P-500 a depuis lors rebondi et multiplié les records de clôture. L'indice a désormais progressé d'environ 8% cette année, tandis que le Nasdaq a augmenté de près de 9%.

Considéré comme l'indicateur du "niveau de peur" à Wall Street, l'indice de volatilité de CBOE a reculé à un plus bas de plus de cinq mois.

A la suite de données économiques contrastées la semaine dernière, les marchés misent à environ 58% sur une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont il est anticipé qu'elle ne modifiera pas sa politique monétaire la semaine prochaine. Côté valeurs, à noter, GE Vernova a grimpé de 14,6% pour s'établir à un pic historique après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Nvidia, poids lourd de l'intelligence artificielle, a progressé de 2,25%, contribuant aux gains du S&P-500 et du Nasdaq.

Tesla a alterné replis et gains en amont de la publication, après-clôture, de ses résultats trimestriels, marquant au final une hausse de 0,14%.

Alphabet, dont les résultats étaient également attendus mercredi soir, a reculé de 0,58%.

(Rédigé par Jean Terzian)