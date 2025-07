Fermeture Wall Street en hausse, nouveaux records de clôture

publié le 25/07/2025

par Noel Randewich

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq affichant encore des records de clôture, grâce à l'espoir d'un accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47% à 44.901,92 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a progressé de 0,40% à 6.388,64 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 0,24% à 21.108,32 points.

Sur la semaine, selon des données provisoires, le S&P 500 a pris 1,46%, le Nasdaq 1,02% et le Dow Jones 1,26%.

Le S&P 500 a établi un record de clôture à chaque séance cette semaine, une série "parfaite" qui ne s'était plus produite depuis novembre 2021.

A de bons résultats d'entreprises s'ajoute l'optimisme qui prévaut sur la question des droits de douane, les investisseurs pariant sur une suite d'accords commerciaux entre Washington et ses partenaires, après le choc provoqué début avril par l'annonce par Donald Trump de vastes taxes dites "réciproques" - pour la plupart suspendues dans la foulée.

Donald Trump a évalué vendredi à 50% les chances d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'UE, affirmant que Bruxelles souhaitait "très sérieusement conclure un accord". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle rencontrerait dimanche en Ecosse le président américain pour un entretien consacré aux négociations commerciales.

"Le marché anticipe le fait que ces accords seront conclus", note Thomas Martin, gérant de portefeuilles à Globalt. "Personnellement, je suis un peu plus sceptique. Il faut rester prudent, car s'ils ne se réalisent pas, il y aura une plus grande marge de déception."

Côté valeurs, Deckers Outdoor, fabricant des bottes UGG et des baskets Hoka, a vu son action grimper de 11% après avoir fait état d'une forte demande à l'international. Le fabricant de semi-conducteurs Intel a abandonné 8,5% après avoir annoncé des pertes trimestrielles plus importantes que prévu.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)