Fermeture Wall Street en baisse après des résultats trimestriels mitigés

publié le 29/07/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, le S&P-500 et le Nasdaq s'éloignant de leurs records de clôture, à la suite de plusieurs résultats trimestriels décevants et à la veille du communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed) très attendu par les investisseurs.

L'indice Dow Jones a cédé 0,46%, ou 204,57 points, à 44.632,99 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 18,91 points, soit 0,30%, à 6.370,86 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 80,29 points (0,38%) à 21.098,29 points

UnitedHealth, Boeing et Merck ont reculé à la suite de la publication de leurs résultats et pesé sur le marché, le premier nommé ayant perdu 7,5% après avoir communiqué une prévision décevante de bénéfice.

Boeing a cédé 4,4% en dépit d'une perte trimestrielle moins importante sur la période avril-juin. Merck, en repli de 1,7%, a dit pour sa part prolonger la pause sur les livraisons de vaccins Gardasil vers la Chine, au moins jusqu'à la fin de l'année, à cause d'une demande toujours faible.

"Les résultats ont été un peu mitigés. Les données économiques l'ont été également, en quelque sorte, mais pas suffisamment pour faire bouger les lignes s'agissant de la Fed", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

"Au cours des deux prochains jours, nous avons Microsoft, Meta, Apple, Amazon - ces grandes compagnies vont faire bouger les marchés avec leurs résultats et en fonction de leurs prévisions", a-t-il ajouté.

Un rapport publié dans la journée montre que la confiance des consommateurs américain a progressé plus qu'attendu en juillet, tandis que les offres d'emploi aux Etats-Unis ont en revanche diminué davantage que prévu en juin, suggérant un ralentissement supplémentaire du marché du travail.

D'autres données sur l'emploi doivent être communiquées au cours de la semaine, marquée également par la réunion de politique monétaire de la Fed.

La banque centrale américaine ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt. Les commentaires de son président, Jerome Powell, dans la foulée du communiqué de l'institution vont être scrutés par les investisseurs, désireux de déterminer le potentiel calendrier de baisse des taux. Par ailleurs, Etats-Unis et Chine poursuivaient à Stockholm leurs négociations commerciales. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir été informé par son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, que les discussions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales se passaient très bien.

A noter, côté valeurs, United Parcel Service a plongé de 10,6% après n'avoir pas communiqué de prévisions annuelles, alimentant les préoccupations sur les répercussions de la politique commerciale de l'administration Trump.

Whirlpool a dégringolé de 13,4% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, citant une demande impactée par les droits de douane.

Procter & Gamble a perdu 0,3% à la suite de prévisions annuelles inférieures aux attentes. Le groupe a déclaré qu'il augmenterait le prix de certains de ses produits pour compenser la hausse des taxes douanières.

(Rédigé par Jean Terzian)