Fermeture CAC 40: laisse filer une partie de ses gains, yeux tournés vers Powell

publié le 29/07/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir progressé jusqu'à 1,6 % en milieu de séance, flirtant avec les 7925 points, la Bourse de Paris a réduit ses gains dans l'après-midi. L'indice CAC 40 termine néanmoins sur une note honorable (+0,72 %, à 7857 points), soutenu par EssilorLuxottica (+6,9 %), Thales (+2,7 %) et Safran (+2,1 %).

Les marchés digèrent encore l'accord commercial USA/UE annoncé hier, tandis que l'attention se tourne vers la réunion de la Fed dont les conclusions seront connues demain. Un statu quo sur les taux est largement anticipé (97 % de probabilité selon le FedWatch du CME), mais les investisseurs seront surtout attentifs à la tonalité du discours de Jerome Powell.

Dans un contexte politique tendu aux États-Unis, marqué par les pressions répétées de Donald Trump pour une baisse de taux, Jerome Powell évolue sous une pression accrue. Deux membres du FOMC, Christopher Waller (pressenti pour lui succéder) et Michelle Bowman, pourraient d'ailleurs s'opposer au statu quo et plaider en faveur d'un assouplissement.'La Fed reste prudente et dépendante des données', rappelle Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, soulignant les signaux économiques mitigés en provenance des États-Unis.

La prudence domine également à Wall Street : le S&P 500 recule de 0,2 %, le Nasdaq de 0,3 % et le Dow Jones de 0,4 %. La saison des résultats du deuxième trimestre reste contrastée en Europe, affectée par la vigueur récente de l'euro (malgré un repli de 0,5 % aujourd'hui, à 1,153 $) et une dynamique de croissance atone.Notons le gros accident pour Novo Nordisk qui dévisse de -22,3 % après un 'profit warning' (le deuxième cette année) et retombe sur ses niveaux du 24 octobre 2023.Sur le front des statistiques, la confiance du consommateur américain s'est un peu améliorée en juillet, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice est ressorti à 97,2 ce mois-ci contre 95,2 en juin (chiffre révisé de 93 en estimation initiale).

Toujours aux USA, le nombre des offres d'emploi et celui des recrutements ont baissé en juin, un signe supplémentaire de ralentissement du marché du travail après les signes de décélération observés ces derniers mois.Le nombre d'offres d'emploi, un bon indicateur de la demande sur le marché du travail, a diminué de 275 000 pour revenir à moins de 7,44 millions selon des données provisoires, a annoncé mardi le Département du Travail dans son rapport mensuel dit 'JOLTS' (Job Openings and Labor Turnover Survey).Le consensus en anticipait, en comparaison, autour de 7,55 millions.Enfin, dans l'Hexagone, France Travail annonce que 5 612 100 personnes étaient inscrites en catégories A, B, C en France hors Mayotte au 2e trimestre 2025, en baisse de 2,2 % sur trois mois (-126 000).

En France métropolitaine, ce nombre atteint 5 328 400.La catégorie A (demandeurs d'emploi sans activité) recule de 5,7 % ce trimestre (-195 700), mais progresse de 6,6 % sur un an.Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US à 10 ans évoluent à 4,347 % (-9,7 pts), le '30 ans' efface -8 pts (4,965 %) : peut-être un début de 'risk-off' à Wall Street, ou le fol espoir d'un discours plus 'colombe' de J. Powell demain à 20h30.En Europe, le Bund se stabilise vers 2,6890 % et l'OAT décale à peine (-0,5 pt à 3,345 %).Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica a enregistré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 7,3 % à taux de change constants par rapport à l'année précédente. Le résultat net ajusté part du groupe atteint 1,80 milliard d'euros, en progression de 6,1 % à taux de change constants.

De son côté, Air Liquide publie un résultat net récurrent part du groupe en hausse de 9,6 % à 1,84 milliard d'euros (+10,3 % hors effet de change) pour le premier semestre 2025, et une marge opérationnelle de 19,9 %, améliorée de 100 points de base hors effet énergie.Sur le premier semestre, Orange affiche une perte nette part du groupe de 398 millions d'euros, mais une croissance de l'EBITDAaL de 3,8 % en comparable, à plus de 5,67 milliards d'euros, et une croissance du cash-flow organique de 7,7 % à 1,67 milliard.TF1 dévoile un résultat net part du groupe hors surtaxe exceptionnelle de 93 millions d'euros pour les six premiers mois de 2025, proche de son niveau un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante des activités en hausse de 0,2 point à 11,9 %.Jefferies a annoncé mardi avoir relevé de 13,7 à 14,5 euros son objectif de cours sur Carrefour, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre suite à la publication de résultats semestriels jugés solides.

