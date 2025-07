Ouverture CAC40: l'accord USA/UE rassure les marchés

publié le 28/07/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne 0,8 %, autour des 7895 points, tirée par STMicro (+3,2 %), Legrand (+2 %) et Capgemini (+1,7 %).L'accord commercial conclu hier entre les États-Unis et l'Union européenne a apporté un soulagement bienvenu dans l'épineux dossier des relations commerciales internationales, même si les facteurs de prudence restent bien présents avant une semaine qui s'annonce extrêmement chargée.

Les États-Unis et l'Union européenne ont en effet annoncé dimanche soir être parvenus à un accord sur le commerce établissant un taux unique de droits de douane à 15 % sur la grande majorité des exportations de l'UE.Ce taux s'appliquera à la plupart des secteurs, de l'automobile aux semi-conducteurs en passant par les produits pharmaceutiques, même si certains produits stratégiques dans l'aéronautique, les ressources naturelles ou les matières premières critiques en seront, eux, exemptés.

Bruxelles s'est par ailleurs engagée à acheter aux États-Unis pour 750 milliards de dollars d'énergie et à augmenter de 600 milliards de dollars ses investissements aux États-Unis, tout en supprimant l'intégralité des droits de douane sur les importations américaines.Les analystes évoquent cependant un compromis favorable au Vieux Continent, principalement dans la mesure où celui-ci va permettre d'écarter l'incertitude qui pesait depuis de longs mois sur les questions commerciales.'On obtient la moitié du taux de 30 % qui était censé entrer en vigueur vendredi, et on est bien en deçà de la menace des 50 % qui avait été brandie par Trump au début du mois', souligne Michael Brown, le stratégiste de Pepperstone.

Certains professionnels évoquent même un accord 'gagnant', qui devrait avoir peu d'effet sur la croissance en Europe alors que les États-Unis devraient pâtir des tensions inflationnistes liées aux surtaxes douanières.'Ce taux de 15 % est équivalent à celui du Japon et bien inférieur à celui imposé à la Chine, ce qui devrait offrir une stabilité bienvenue aux entreprises européennes', juge Joachim Klement, chez Panmure Liberum.'Cela signifie que les exportateurs européens pourraient même gagner aux États-Unis des parts de marché sur leurs concurrents chinois, qui sont présents sur le sol américain, pénalisés par des taxes plus lourdes', poursuit l'analyste.Les secteurs les plus sensibles au dossier du commerce international comme l'automobile, la pharmacie ou les matières premières devraient ainsi être plébiscités en Europe aujourd'hui.

Les 'futures' sur les indices américains signalent eux aussi une hausse de 0,4 % à 0,6 %, lundi, poursuivant la progression observée la semaine dernière, qui s'était soldée par l'inscription de nouveaux records à Wall Street.Toutes ces nouvelles devraient permettre aux places boursières européennes de démarrer de bon pied une semaine qui s'annonce intense sur tous les fronts.Du côté des banques centrales, la Réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux directeurs inchangés mercredi à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire.Bon nombre d'intervenants espèrent cependant que la tonalité de son communiqué ouvre la voie à une reprise de ses mesures d'assouplissement d'ici à la fin de l'année.Selon le ton qu'adoptera la banque centrale et les perspectives qu'elle dévoilera, certains investisseurs redoutent un été potentiellement volatil.

Depuis le 20 juin, c'est-à-dire en un peu plus d'un mois, l'indice S&P 500 a en effet rebondi de plus de 7 %, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 9 %.Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda ce lundi mais la semaine s'annonce également chargée sur ce terrain avec, en point d'orgue, la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi du mois de juillet.Ce rapport, qui tombera deux jours après les annonces de la Fed, pourrait encourager les investisseurs à parier sur de futures baisses de taux ou au contraire à envisager une poursuite du 'statu quo' actuel.La saison de publications de résultats devrait aussi apporter son lot d'enseignements, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.La semaine sera particulièrement chargée aux États-Unis avec environ 164 sociétés du S&P 500, dont neuf composantes du Dow Jones, qui publieront cette semaine, dont Meta et Microsoft mercredi soir, puis Apple et Amazon jeudi.

Jusqu'à présent, 80 % des entreprises américaines ont fait mieux que prévu durant cette saison des résultats, à comparer avec une moyenne de 78 % sur cinq ans et de 75 % sur dix ans.En Europe, seules 47 % d'entre elles ont dépassé les attentes, une déception que les spécialistes attribuent au récent redressement de l'euro qui pénalise à la fois leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices.Les marchés pourraient néanmoins rester prudents, sachant que l'arrivée à échéance vendredi de la date butoir du 1er août pour l'entrée en vigueur des surtaxes douanières promises lors du 'Liberation Day' pourrait nuancer le récent optimisme des investisseurs sur les questions commerciales.Dans cet état d'esprit, les investisseurs suivront également la reprise des négociations commerciales USA-Chine à Stockholm, qui devraient, selon toute vraisemblance, déboucher sur une nouvelle pause de 90 jours entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Dans l'actualité des société tricolores, Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que MicroCarb, mission scientifique conjointe entre les agences spatiales britannique (UKSA) et française (CNES), a été lancée avec succès depuis Kourou.La Société de Tayninh indique qu'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a signé un contrat pour la cession de sa participation, soit près de 97,7% du capital et des droits de vote, aux investisseurs Nuku Hiva Holding et Quatre Vingt Dix.Bureau Veritas a annoncé lundi qu'il avait été choisi pour devenir le partenaire de vérification de l'indice de résilience des bâtiments (BRI), un projet conduit par une émanation de la Banque mondiale, sur les principaux marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie de l'Est et du Pacifique.