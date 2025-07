Pré-clôture CAC40 : préserve les 7.800, W-Street au zénith, taux +tendus

publié le 24/07/2025

(CercleFinance.com) - Le CAC40 a complètement inversé la vapeur au fil des heures, passant de +0,6% ce matin (les 7.900 ont été tutoyés) à -0,4%, vers 7.820.L'Euro-Stoxx50 retombe de 5.400, vers 5.360 (+0,3%), le DAX40 conserve +0,3% (vers 24.320) après avoir gagné plus de 1% ce matin.

Pas de surprise ce midi à Francfort : le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir inchangé ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.'L'inflation se situe actuellement à l'objectif de 2% à moyen terme.

Les informations reçues sont globalement conformes à l'évaluation précédente des perspectives d'inflation par le conseil des gouverneurs', estime la BCE.'L'économie a jusqu'à présent fait preuve de résilience dans l'ensemble dans un environnement mondial difficile. Cependant, l'environnement reste exceptionnellement incertain, notamment en raison des différends commerciaux', poursuit-elle.

Les portefeuilles du programme d'achats d'actifs et programme d'achats d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.Wall Street continue d'enchaîner les record : le S&P500 culmine à 6.380 et le Nasdaq-100 surpasse sa meilleurs clôture historique, à 23.255 (les 23.

265 ne sont plus très loin, un record de clôture semble quasi assuré).Le Nasdaq est freiné par Tesla avec -9% (ventes en net recul, pas de signe d'embellie à court terme) mais soutenu par Alphabet (+2,3%).La maison-mère de Google - a dévoilé hier soir des performances trimestrielles solides, marquées à la fois par des revenus publicitaires meilleurs que prévu et une accélération de ses activités dans le 'cloud', ce qui permettrait à son titre de progresser de plus de 3% dans les transactions électroniques dans le sillage de cette publication.

IBM a en revanche déçu, ce qui lui vaut un correction de -8,7%, qui plombe le Dow Jones (-0,25/-0,3%).Côté chiffres, les ventes de logements neufs ont augmenté moins fortement que prévu en juin, à +0,6% : la morosité du marché de l'immobilier résidentiel s'explique par des prix unitaires et des taux élevés. Le Département du Commerce a annoncé 627.000 transactions (en données CVS) le mois dernier, là où les économistes attendaient en moyenne 650.000 unités vendues.D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à juin 2024, les ventes s'inscrivent en baisse de 6,6%.

.. et le prix médian d'un nouveau logement individuel s'est quant à lui établi à 401.800 dollars en juin, soit une baisse de 4,9% (enfin) par rapport au mois de mai (422.700 dollars) et de 2,9% par rapport à juin 2024 (414.000 dollars).