Ouverture CAC40: en légère hausse sous une pluie de résultats

publié le 24/07/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris s'arroge près de 0,3% ce matin, vers 7875 points, tirée par Schneider Electric et Société Générale (+2,4%) à l'entame d'une séance qui s'annonce comme l'une des plus animées de l'été - voire de l'année.Les investisseurs ont déjà pris connaissance ce matin d'une impressionnante vague de résultats d'entreprises avec les comptes de plusieurs poids lourds européens de la cote, dont BNP Paribas, Dassault Systèmes, Nestlé, Roche ou STMicroelectronics.

Du côté des actions américaines, Alphabet - la maison-mère de Google - a dévoilé hier soir des performances trimestrielles solides, marquées à la fois par des revenus publicitaires meilleurs que prévu et une accélération de ses activités dans le 'cloud'.IBM et Tesla ont en revanche déçu, ce qui les faisait reculer dans les échanges d'après-Bourse.En plus d'avoir à digérer de nombreux résultats, les investisseurs vont devoir surveiller de près les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), attendues à 14h15.

Après neuf baisses de taux en moins de deux ans, le marché s'attend à ce que l'institution de Francfort laisse le loyer de l'argent inchangé.Mais les investisseurs seront surtout à l'affût de signes permettant d'anticiper le calendrier de ses prochaines baisses des taux, avec l'espoir qu'elles soient au nombre de deux d'ici à la fin de l'année.Parmi les principaux indicateurs macroéconomiques du jour, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 50,6 en juin à 51 en juillet, signalant ainsi une croissance de l'activité économique de la région pour un septième mois consécutif.

Bien que modeste, l'expansion s'est accélérée pour un deuxième mois consécutif et a affiché son rythme le plus soutenu depuis août 2024, l'activité ayant augmenté dans le secteur manufacturier comme dans celui des services en juillet.Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale a affiché son plus haut niveau depuis onze mois en juillet (49,6) contre 49,2 en juin, s'étant très nettement rapproché du seuil d'expansion.Par ailleurs, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste stable à 96 en juillet, en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis avril 2024.

Toujours sur le front des statistiques, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis seront suivis avec attention à un peu plus d'une semaine de la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain.À Wall Street, les 'futures' signalent pour l'instant une ouverture mitigée des principaux indices new-yorkais, suite aux résultats contrastés publiés hier soir par les grands groupes technologiques américains.Sur le compartiment obligataire, si les US T-Bonds à 10 ans sont stables autour des 4,4%, le Bund de même échéance se tend de 6 pts, vers 2,66%, tout comme l'OAT (3,33%, +6 pts) alors qu'un accord commercial USA/UE pourrait être annoncé dans la soirée.L'euro reste stable face au billet vert à 1,176 $.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies a présenté jeudi des résultats de deuxième trimestre conformes aux attentes, mais le groupe pétrolier a annoncé que sa dette avait de nouveau augmenté en rythme séquentiel, au grand dam des investisseurs.Le géant français de l'énergie a fait état ce matin d'un bénéfice net ajusté de 3,6 milliards de dollars sur la période allant d'avril à juin, en repli de 15% par rapport au premier trimestre, une nouvelle fois pénalisé par le recul des cours du pétrole.BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en baisse de 4% à 3,26 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre 2025, reflétant un taux d'imposition plus élevé, mais un résultat d'exploitation en croissance de 2,7% à 4,36 milliards.

STMicroelectronics dévoile au titre de son deuxième trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en chute de 84,2% en comparaison annuelle, à 0,06 dollar, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 9,5 points à 2,1%.Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a vu sa marge brute se contracter de 6,6 points à 33,5% pour un chiffre d'affaires net en recul de 14,4% à 2,77 milliards de dollars, toutefois au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives.Enfin, Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 0,30 euro pour le deuxième trimestre 2025, en baisse de 1% au total mais en hausse de 4% à changes constants, avec une marge opérationnelle non-IFRS en recul de 0,6 point à 29,3%, grevée pour 0,5 point par les changes.En ligne avec ses objectifs, son chiffre d'affaires total a progressé de 6% en non-IFRS et à changes constants à 1,52 milliard d'euros, dont un CA logiciel en croissance de 6% à 1,37 milliard, ce dernier étant composé à 80% de revenus récurrents.

