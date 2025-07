Pré-clôture CAC40 : finit au +haut, record du 'S&' après accord US/Japon

publié le 23/07/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris va finir fort, et tout près des 'plus hauts du jour' : le CAC40 gagne +1,5% se hisse vers des 7860 points, tractée par le secteur auto avec +8% pour Stellantis et le luxe avec +4% pour Kering et +3% pour LVMH.Les valeurs auto profitent en effet d'un accord passé entre les Etats-Unis et le Japon réduisant à 15% les droits de douane sur les importations nipponnes.

.. mais en réalité, le Japon échappe à des surtaxes de 27,5%, contre quelques pourcents depuis des décennies, ce qui porte un coup sévère aux exportations nippones tandis que les Etats Unis font figure de grands gagnant de l'accord de la nuit dernière.Et Wall Street ne s'y trompe pas avec un nouveau record absolu du S&P500 (+0,3% à 6.335), un Dow Jones qui gagne +0,5% et un Russell-2000 qui flambe de +1,1% vers 2.

275.Mais le Nasdaq reste à la traine avec entre -0,05 et -0,1%, dans le sillage de NXP -3%, ON semi -6%, Microchip -6,76% et Texas Instruments (-12,4%), le secteur des semi-conducteurs US anticipant une reprise des exportations japonaises, même avec 15% de pénalités douanières.Et si Tokyo a salué le 'moins pire que redouté' par un gain de +3,5%, le marché obligataire japonais décroche, avec des taux qui retrouvent leurs pires niveaux de l'année avec 1,60% sir le '10 ans' à 3,4700% sur le '40 ans' (et 3,15% sur le '30 ans').

L'accord nippo-américain 'pourrait aussi avoir des implications positives pour l'Europe en vue de la perspective d'un allégement des droits de douane sur l'automobile, sachant que le Japon et le Royaume-Uni sont désormais parvenus à sceller des accords avec Washington', soulignaient ce matin les équipes de Danske Bank.Entre tensions commerciales et brouillard économique, la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), prévue demain, constituera un premier cap psychologique: les taux vont être maintenus inchangés alors que l'inflation s'est assagie autour de l'objectif des 2%.

Les observateurs espèrent cependant que la BCE ouvrira la porte à une, voire deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année, condition indispensable pour que la trajectoire haussière à l'oeuvre cette année sur les places boursières européennes se confirme.Le discours de sa présidente Christine Lagarde pourrait contenir des éléments concernant les risques commerciaux et la récente envolée de l'euro.Les investisseurs devront également digérer une impressionnante vague de résultats en Europe demain (une sorte de 'super tuesday') avec les publications attendues de plusieurs poids lourds de la cote dont BNP Paribas, Carrefour, Dassault Systèmes, LVMH, Nestlé, Nokia, Roche ou encore TotalEnergies.

D'ici là, les intervenants scruteront avec attention, ce soir après la clôture de Wall Street, les comptes d'Alphabet, d'IBM et de Tesla, qui se révéleront déterminants afin d'entretenir le récent rebond du compartiment technologique américain.Pour compléter ce tableau déjà bien rempli, les indices PMI mesurant l'activité sur le Vieux Continent paraîtront également demain, avec l'espoir qu'ils confirment l'optimisme naissant sur un redémarrage de la croissance.Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de -0,1% à 1,173$ et reste à des plus hauts de près de quatre ans en réaction aux spéculations sur les annonces que fera jeudi la BCE.Les marchés de taux, les investisseurs restant prudents avant les décisions de la BCE : le Bund se retend de +1,2Pts à 2,6080%, nos OAT de +0,5Pts à 3,2764%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds consolident après 2 séances de forte progression avec +4Pts sur le '10 ans' à 4,3750%, le '30 ans' rajoute +3,7Pts à 4,9400%Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers reculent dans l'attente de la parution, cet après-midi, des chiffres des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.Le Brent cède 0,7% à Londres, à 68,15 dollars le baril, le 'WTI' lâche -1,2% à 64,85$ sur le NYMEX.A notre le nouveau record annul de l'argent qui gagne 0,5% à 39,45$/Oz.Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies indique avoir conclu un accord avec CMA CGM pour créer une coentreprise logistique à parts égales (50/50) visant à développer et exploiter une solution de soutage de GNL (gaz naturel liquéfié) dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas.Alstom (+5%) affiche un chiffre d'affaires de 4,51 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26 (clos fin juin), en hausse de 2,8% comparé à la même période de l'année dernière, dont 7,2% de croissance organique.

Renault Group indique avoir enregistré au premier semestre 2025 une hausse de 1,3% de ses ventes globales pour atteindre 1.169.773 véhicules, dont une progression de 5,4% de ses ventes en Europe avec 708.106 véhicules immatriculés.Thales dévoile un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 1% à 877 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, intégrant 60 millions de contribution exceptionnelle à l'impôt en France, et un EBIT ajusté accru de 13,9% à 1,25 milliard (+12,7% en organique).