FONDS ET OPCVM

Publié le 06 Octobre 2021

La gestion sous mandat de BPE dans EasyVie est devenue 100% ISR. Qu’est ce que cela signifie ? La gestion sous mandat de BPE dans EasyVie est devenue 100% ISR. Qu’est ce que cela signifie ?

univers d’investissement 100% ISR* depuis le 1er juillet 2021.



* Le label ISR (Investissement Socialement Responsable), créé et soutenu par le ministère des Finances, permet l'identification de placements responsables et durables pour les épargnants. Il vise à guider les investisseurs mais n'offre pas de garantie du capital investi.



P ourquoi un tel choix ? Cela signifie que le processus de recherche et de sélection des OPC a basculé vers undepuis le 1er juillet 2021.



Parallèlement, notre historique et notre expérience nous ont montré que les investisseurs eux-mêmes, au-delà du



La gestion sous mandat 100% ISR est une évolution naturelle de l’offre crée en 2006.

Effectivement, dès le départ, nous avions exclu d’office certains secteurs controversés de notre univers d’investissement comme le tabac et l’armement.

Par la suite, face à l’essor de l’Investissement socialement responsable (ISR) dans l’industrie de la gestion d’actifs, nous avons décidé d’accentuer notre engagement avec la mise en place d’une gamme spécifique ISR appelée « Citoyen » et intégrant une double exigence : favoriser les critères extra financiers et communiquer de manière systématique les impacts de nos investissements à partir d’indicateurs clés.

C’est typiquement dans cette logique que s’est inscrit le mandat Easy Actions Citoyen, lancé en mars 2018, dans l’offre d’assurance-vie d’EasyBourse.

Parallèlement, notre historique et notre expérience nous ont montré que les investisseurs eux-mêmes, au-delà du rendement de leurs placement, cherchent de plus en plus à donner du sens à leur épargne et à avoir un impact positif sur la préservation des ressources naturelles, humaines, et productives de notre planète.La gestion sous mandat 100% ISR est une évolution naturelle de l’offre crée en 2006.Effectivement, dès le départ, nous avions exclu d’office certains secteurs controversés de notre univers d’investissement comme le tabac et l’armement.Par la suite, face à l’essor de l’Investissement socialement responsable (ISR) dans l’industrie de la gestion d’actifs, nous avons décidé d’accentuer notre engagement avec la mise en place d’une gamme spécifique ISR appelée « Citoyen » et intégrant une double exigence : favoriser les critères extra financiers et communiquer de manière systématique les impacts de nos investissements à partir d’indicateurs clés.C’est typiquement dans cette logique que s’est inscrit le mandat Easy Actions Citoyen, lancé en mars 2018, dans l’offre d’assurance-vie d’EasyBourse.



Confortés par l’appétence de nos clients pour l’ISR, et par le succès de notre gamme Citoyen, nous avons naturellement décidé de faire évoluer notre processus de recherche vers un univers d’investissement 100% ISR. La crise sanitaire a sans doute été accélératrice de notre passage à l’acte.

Cette décision est en ligne avec la démarche adoptée par notre maison mère, et ses filiales de l’asset management avec lesquelles nous collaborons étroitement : La Banque Postale Asset Management, Tocqueville Finance.



Quel processus de sélection avez-vous décidé de mettre en place ?

Après une étude approfondie, nous avons décidé de baser notre sélection d’OPC sur trois piliers ESG avec une hiérarchie précise.



1/ Tout d’abord, notre choix d’OPC se base sur la délivrance du label ISR , attribué par le Ministère de l’Economie et des Finances. Nous sommes d’avis que ce label donne une garantie de la prise en compte de critères ESG dans la gestion d’un fonds, de la politique d’engagement avec les émetteurs et de la transparence en termes de reporting. C’est un label impactant qui trouve notamment sa légitimité par le fait qu’il est avant tout destiné aux clients français et aux sociétés de gestion qui commercialisent des fonds en France, et par le fait qu’il embrasse aujourd’hui un total d’encours très représentatif, de plus de 550 milliards d’euros.



2/ En complément du label ISR et pour intégrer une dimension internationale, nous avons jugé propice de nous appuyer également sur les globes Morningstar pour les fonds qui n’ont pas sollicité le label ISR.



La notation « Sustainability » de Morningstar, leader incontesté de la recherche et des analyses indépendantes sur des fonds d’investissement, est basée sur des données fournies par la société Sustainalytics. Cette dernière examine la composition des portefeuilles et permet de comparer, entre eux, les fonds d’une même catégorie sur des critères ESG. La notation « Sustainability » de Morningstar est comprise entre 1 et 5 globes. Nous nous imposons de ne considérer que les fonds ayant 3 globes et plus.



3/ Enfin, certaines classes d’actifs comme les obligations souveraines, ou certains types de fonds tels que les fonds de performance absolue, ne sont pas encore audités par le Label ISR ni évalués par Morningstar. Une évolution dans ce sens devrait intervenir prochainement.

En attendant, pour ces supports, qui sont incontournables dans nos allocations, nous avons convenu de baser notre choix d’OPC sur le reporting réalisé par les sociétés de gestion relatif au règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) qui a pour ambition d'encadrer à plusieurs niveaux l'intégration des enjeux ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance) par les acteurs des marchés financiers.



Les sociétés de gestion ont ainsi pour

-article 6 : le produit n’a pas d’objectif de durabilité

-article 8 : la communication du produit intègre des caractéristiques environnementales et sociales même si ce n’est pas son point central

-article 9 : le produit a un objectif d’investissement durable

Nous exigeons dans le cadre de notre processus de sélection que l’OPC soit associé à l’article 8 ou 9.



Quelles répercussions a eu ce nouveau processus de sélection sur votre univers d’investissement ?

Notre gisement de supports éligibles a été modifié.

En outre, nous avons été amenés à renforcer nos échanges et nos discussions avec les sociétés de gestion partenaires dont certaines ont fait le nécessaire pour rendre éligible certains supports.



Au-delà de l’engouement du marché pour l’ISR, cette orientation de votre gestion sous mandat 100% ISR participe à la volonté de générer des performances consistantes sur le long terme avec une meilleure maitrise des risques ?

Effectivement, l’Investissement Socialement Responsable est en croissance depuis quelques années. Les prises de paroles et les campagnes de communication sur le sujet se sont multipliées. Toutefois, il est certain que cette orientation est le résultat d’une réflexion consciencieuse de la part de BPE.

Confortés par l’appétence de nos clients pour l’ISR, et par le succès de notre gamme Citoyen, nous avons naturellement décidé de faire évoluer notre processus de recherche vers un univers d’investissement 100% ISR. La crise sanitaire a sans doute été accélératrice de notre passage à l’acte.Cette décision est en ligne avec la démarche adoptée par notre maison mère, et ses filiales de l’asset management avec lesquelles nous collaborons étroitement : La Banque Postale Asset Management, Tocqueville Finance.Après une étude approfondie, nous avons décidé de baser notre sélection d’OPC suravec une hiérarchie précise.Tout d’abord, notre choix d’OPC se base sur la, attribué par le Ministère de l’Economie et des Finances. Nous sommes d’avis que ce label donne une garantie de la prise en compte de critères ESG dans la gestion d’un fonds, de la politique d’engagement avec les émetteurs et de la transparence en termes de reporting. C’est un label impactant qui trouve notamment sa légitimité par le fait qu’il est avant tout destiné aux clients français et aux sociétés de gestion qui commercialisent des fonds en France, et par le fait qu’il embrasse aujourd’hui un total d’encours très représentatif, de plus de 550 milliards d’euros.En complément du label ISR et pour intégrer une dimension internationale, nous avons jugé propice de nous appuyer également sur lespour les fonds qui n’ont pas sollicité le label ISR.La notation « Sustainability » de Morningstar, leader incontesté de la recherche et des analyses indépendantes sur des fonds d’investissement, est basée sur des données fournies par la société Sustainalytics. Cette dernière examine la composition des portefeuilles et permet de comparer, entre eux, les fonds d’une même catégorie sur des critères ESG. La notation « Sustainability » de Morningstar est comprise entre 1 et 5 globes. Nous nous imposons de ne considérer que les fonds ayant 3 globes et plus.Enfin, certaines classes d’actifs comme les obligations souveraines, ou certains types de fonds tels que les fonds de performance absolue, ne sont pas encore audités par le Label ISR ni évalués par Morningstar. Une évolution dans ce sens devrait intervenir prochainement.En attendant, pour ces supports, qui sont incontournables dans nos allocations, nous avons convenu de baser notre choix d’OPC sur le reporting réalisé par les sociétés de gestion relatif au(Sustainable Finance Disclosure Regulation) qui a pour ambition d'encadrer à plusieurs niveaux l'intégration des enjeux ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance) par les acteurs des marchés financiers.Les sociétés de gestion ont ainsi pour obligation d’identifier à quel article de règlement correspondent les produits qu’elles commercialisent. Trois options sont possibles :-article 6 : le produit n’a pas d’objectif de durabilité-article 8 : la communication du produit intègre des caractéristiques environnementales et sociales même si ce n’est pas son point central-article 9 : le produit a un objectif d’investissement durableNous exigeons dans le cadre de notre processus de sélection que l’OPC soit associé à l’article 8 ou 9.Notre gisement de supports éligibles a été modifié.En outre, nous avons été amenés à renforcer nos échanges et nos discussions avec les sociétés de gestion partenaires dont certaines ont fait le nécessaire pour rendre éligible certains supports.Effectivement, l’Investissement Socialement Responsable est enLes prises de paroles et les campagnes de communication sur le sujet se sont multipliées. Toutefois, il est certain que cette orientation est le résultat d’une réflexion consciencieuse de la part de BPE.



Et une bonne maitrise des risques permet de limiter la volatilité des performances d’un fonds et de générer des rendements plus réguliers. C’est clairement ce que nous recherchons dans le cadre de nos mandats.



Quelles retombées organisationnelles cette orientation 100% ISR a-t-elle sur l’équipe multigestion de BPE ?

L’ISR est devenu une stratégie encore plus structurante dans notre manière de travailler. Cette orientation nous a conduits à renforcer les effectifs de notre pôle d’analystes spécialisés dans l’ISR. Elle a également eu pour conséquence une multiplication d’ateliers de travail consacrés à ce sujet, y compris avec des organismes extérieurs spécialisés comme l’Institut de l’Economie Positive.

Elle a également mis en lumière une autre manière de faire des reportings avec des indicateurs qui ne sont plus exclusivement financiers.



Enfin, nous avons augmenté notre budget alloué aux fournisseurs de données et aux logiciels de suivi et d’analyse extra-financiers. Nous utilisons désormais un provider de données supplémentaire et disposons de plus de licences.

Nous souhaitons aujourd’hui mettre en place des solutions toujours plus efficientes afin de mieux mesurer les risques ESG dans nos portefeuilles et optimiser les impacts extra-financiers très concrets de nos investissements.



Les montants investis sur des supports en unités de compte sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers, d’où un risque de perte en capital.

Les informations mentionnées dans cette interview sont fournies à titre purement informatif. Elles ne constituent aucunement une



Easy-vie est un contrat d'assurance individuel sur la vie, libellé en euros et en unités de compte,



Les informations mentionnées dans cette interview sont fournies à titre purement informatif. Elles ne constituent aucunement une recommandation ou un conseil en investissement . La décision d’investissement dans les produits doit être fondée sur les documents légaux relatifs au produit (Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI), prospectus , derniers rapports annuels et semestriels disponibles. Ces documents sont directement consultables sur le site EasyBourse ou peuvent être demandés à notre service client d’EasyBourse. La responsabilité de BPE et d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.Easy-vie est un contrat d'assurance individuel sur la vie, libellé en euros et en unités de compte, assuré par CNP assurances et CNP caution, entreprises régies par le code des assurances. La gestion ISR permet en premier lieu d’éviter certaines controverses qui peuvent avoir une incidence très importante sur la valorisation d’un actif financier ou sur un fonds d’investissement très investi dans cet actif . L’éviction de ces controverses est un outil très efficace dans la gestion des risques.Et une bonne maitrise des risques permet de limiter la volatilité des performances d’un fonds et de générer des rendements plus réguliers. C’est clairement ce que nous recherchons dans le cadre de nos mandats.L’ISR est devenu une stratégie encore plus structurante dans notre manière de travailler. Cette orientation nous a conduits à renforcer les effectifs de notre pôle d’analystes spécialisés dans l’ISR. Elle a également eu pour conséquence une multiplication d’ateliers de travail consacrés à ce sujet, y compris avec des organismes extérieurs spécialisés comme l’Institut de l’Economie Positive.Elle a également mis en lumière une autre manière de faire des reportings avec des indicateurs qui ne sont plus exclusivement financiers.Enfin, nous avons augmenté notre budget alloué aux fournisseurs de données et aux logiciels de suivi et d’analyse extra-financiers. Nous utilisons désormais un provider de données supplémentaire et disposons de plus de licences.Nous souhaitons aujourd’hui mettre en place des solutions toujours plus efficientes afin de mieux mesurer les risques ESG dans nos portefeuilles et optimiser les impacts extra-financiers très concrets de nos investissements.





Nous estimons que la finalité d’un placement ne se résume pas uniquement à sa performance financière. Elle doit également atteindre des objectifs en matière de préservation de l’environnement, de bien-être social au sein de l’entreprise et de bonne gouvernance (ESG).