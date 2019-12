Ouverture CAC 40: en pause avant la parution de l'indice IFO

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute cette troisième journée de la semaine sans grand changement, dans la continuité de la pause observée la veille avant quelques rendez-vous importants, dont l'indice allemand Ifo.Ainsi, peu après 10h30, le CAC 40 avance de +0,2%, et s'affiche à 5.

977 points.'D'un point de vue plus technique, l'indice CAC 40 se trouve naturellement en zone de sur-achat. Un prolongement de la séquence de stabilisation sur la large zone de neutralité entre 5.955 et 5.995 points devrait assoir l'indice CAC 40 sur le sommet de son canal haussier puis, éventuellement poursuivre sa progression aux limites des 6.

005 et 6.050 points, le tout dans un contexte d'habillage de bilan et à l'approche de la dernière séance des 4 sorcières de l'année', commentent ce matin les équipes de Kiplink.Les investisseurs peinent à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, qui a fait gagner plus de 26% au CAC 40. 'Nous attendons toujours de nouveaux signes concrets permettant d'affirmer que les États-Unis et la Chine avancent effectivement pour finaliser leur protocole d'accord', explique-t-on chez Danske Bank.

Les investisseurs suivront un important indicateur allemand aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires, qui paraîtra dans le courant de la matinée et permettra de savoir si la première économie européenne est en passe de se stabiliser après son récent coup de mou.En attendant, du côté des changes, l'euro est stable à 1,1140 dollar. Le Brent également, à 65,77 dollars.Dans l'actualité des valeurs, la principale information de la matinée c'est bien sûr l'annonce par Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) d'un accord de fusion 'engageant' qui donnera naissance au 4e constructeur automobile mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus à l'année, et un CA consolidé proche de 170 milliards d'euros.

L'équipementier technologique Lacroix Group a pour sa part publié au titre de son exercice 2018-19 un résultat net part du groupe de 10,6 millions d'euros, en hausse de 29%, et une marge opérationnelle courante de 4,3% en hausse de près d'un point.