Mi-séance CAC40: à 6.050, bien parti pour un nouveau record de clôture

publié le 09/01/2020

(CercleFinance.com) - Les gains se réduisent lentement depuis 10H ce matin, la Bourse de Paris qui affichait une hausse de +0,7% vers 6.071 à l'ouverture ne grappille plus que 0,3% à 6.048Pts... mais cela suffira à inscrire un nouveau record absolu de clôture, le CAC40 'GR' ayant inscrit ce matin un nouveau record absolu à 16.

515Pts.A noter que Francfort fait beaucoup mieux que Paris: le DAX30 s'envole de +1,2%, il a affiché jusqu'à +1,5% et culminé vers 13.521Pts.Il dope l'Euro-Stoxx50 (+0,7%) qui tutoie les 3.800Pts.Depuis mercredi 16H00 (conférence de presse de Donald Trump), l'optimisme semble l'emporter sur les tensions géopolitiques, les investisseurs réagissant favorablement aux dernières déclarations de Washington et de Téhéran qui semblent exclure le scénario d'une guerre imminente entre les États-Unis et l'Iran.

Alors que Wall Street devrait inscrire une nouvelle rafale de record absolus dès 15H30, le CAC40 semble bien parti pour effacer la résistance des 6.050 : 'Ce mouvement demande confirmation, mais valide graphiquement la possibilité de tester une nouvelle zone de défi entre 6.100 et 6.135 points. A l'approche de ces nouveaux sommets, la difficulté pour le CAC sera de trouver un dynamisme durable pour s'affranchir des 6.030 points et maintenir ses moyennes mobiles en ligne', analysent ce matin les équipes de Kiplink.

Du côté des données statistiques, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros en novembre 2019, à comparer à 20,4 milliards le mois précédent.Par ailleurs, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 1,1% en novembre selon des données ajustées de Destatis, après une baisse de 1% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -1,7% pour octobre).Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ressortent en baisse de -9.

000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 222.000 à 223.000).Le Département américain du Travail dévoile une score de 214.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage tandis que la moyenne mobile sur quatre semaines ressort à 224.000, en baisse sensible de -9.500 en une semaine.Sur le marché des changes, l'euro est stable à 1,1110 dollar. Le Brent poursuit son recul à 65,5$, et le WTI à New York est repassé sous les 60$ (-5% en 24 heures)Dans l'actualité des valeurs, Sodexo (-5%) affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2019-2020 suivant la tendance du trimestre précédent, avec une progression de 7,1% à 6.

Air France-KLM (<=4,5%) fait part d'un trafic passage total en croissance de 3,5% au titre du mois de décembre, sur la base d'une capacité en hausse de 2,6%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,7 point à 86,4%.Renault (-1% vers 42E) va dévoiler en première mondiale au salon automobile de Bruxelles 2020 les versions hybride et hybride rechargeable de la nouvelle Clio E-TECH 140 ch et de la nouveau Captur E-TECH Plug-in 160 ch.