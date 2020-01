Ouverture CAC 40: en légère hausse, grosse semaine en vue

publié le 13/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ouvre la semaine en légère hausse, dans l'attente de séances chargées en termes de publications d'entreprises comme de statistiques.Rappelons que vendredi, le CAC 40 a clôturé sur un repli de 0,1% à 6.037,1 points. Peu avant 11 heures, ce lundi, il avance de +0,3%, porté à 6.

050 points.'Même si les indicateurs techniques demeurent positifs et que la tendance à court terme reste fermement haussière, une certaine inquiétude émerge du fait que l'indice CAC 40 fait du surplace par manque de dynamisme au sein de la zone des 6.030/6.065 points', notent ce matin les équipes de Kiplink.Les prochains jours verront démarrer la saison des résultats de quatrième trimestre aux États-Unis.

On attend notamment ceux de grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America.Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, entre autres, les chiffres américains de l'inflation, des ventes de détail, de la construction résidentielle et de la production industrielle pour décembre. En Europe, la semaine sera marquée par exemple par les prix à la consommation en France, en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale de cette dernière.

Par ailleurs, on a appris ce matin que la production industrielle du Royaume Uni a reculé de 0,6% sur la période des trois mois de septembre à novembre 2019 par rapport au trimestre précédent, avec une contraction de 0,8% observée pour le secteur manufacturier proprement-dit.Dans le même temps, toujours selon l'office national de statistiques, le surplus commercial britannique s'est accru de 0,6 milliard de livres sterling pour se trouver porté à 1,1 milliard, grâce avant tout à une 'augmentation des exportations de biens non spécifiés'.

Sur le marché des changes, l'euro est stable, à 1,1115 dollar. Le Brent également, à 65,11 dollars.Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que Bourbon Corporation a annoncé en fin de semaine dernière que ses actifs (dont les marques Bourbon), ont été cédés vendredi matin à la Société Phocéenne de Participations (SPP).Partouche indique que le contrôle fiscal opéré sur le casino de Cannes, diligenté concomitamment à l'enquête du Service Central des Courses et Jeux, s'est conclu sans redressement relatif aux recettes du Omaha Poker.

Jean Philippe Peugeot, patron de Peugeot Frères, a indiqué dans L'Est Républicain que l'exercice de l'option pour acquérir 2,5% du capital supplémentaire du nouvel ensemble Peugeot / Fiat Chrysler est un 'objectif majeur'.Suite à l'annonce du projet d'acquisition du 19 décembre, Akka Technologies annonce le lancement, à la Bourse d'Oslo, d'une OPA amicale en numéraire portant sur la totalité des actions en circulation de Data Respons au prix de 48 couronnes norvégiennes par action.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.