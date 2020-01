Ouverture CAC 40: en hausse, au-dessus des 6.080 points

publié le 17/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence la journée en nette hausse, sortant pour le moment d'un corridor entre 5.980 et 6.060 dans lequel elle semblait enfermée depuis une dizaine de jours.En effet, le CAC 40 avance de +0,9%, s'affichant à 6.085 points.

La Bourse de Paris tente ainsi de rattraper son retard sur New York vendredi matin. Tous les indices américains ont fini aux plus hauts hier soir, le S&P 500 s'étant même offert le luxe d'aligner un 32ème record absolu depuis le 25 octobre dernier. L'absence de résultats et d'indicateurs majeurs pourrait cependant inciter les investisseurs à limiter, sur l'ensemble de cette dernière séance de la semaine, leurs achats.

Les investisseurs suivront toutefois avec attention aux États-Unis les chiffres de la production industrielle et de la confiance des consommateurs du Michigan et en Europe les dernières données sur l'inflation en zone euro.En attendant, l'euro s'affiche à 1,1137 dollar, en très léger retrait. Le Brent, pour sa part, avance de +0,3%, pour atteindre 64,80 dollars.Dans l'actualité des valeurs, Fnac Darty recule de -10% après la publication d'un 'warning', lié aux mouvements sociaux pendant la période des fêtes de fin d'année.

Le titre Casino recule de -9,5%, après avoir annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 34,65 milliards d'euros sur l'année 2019, en croissance de +4,2% en organique (+2,2% en comparable). Sur le seul 4e trimestre 2019, le chiffre d'affaires est de 9,23 milliards d'euros, en croissance de +3,6% en organique et de +1,6% en comparable.En 2019, le groupe Renault annonce avoir vendu 3.753.723 véhicules dans le monde, en baisse de -3,4% en un an (-130.550 véhicules dont -183.000 sur les marchés iranien, argentin et turc), 'dans un marché qui décroît de -4,8%'.

Citroën annonce le lancement d'une nouvelle version de sa signature de Marque : Inspirëd By You All. Cette signature est dédiée aux films et publicités des modèles électrifiés de la Marque.