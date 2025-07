Fermeture Wall Street: la hausse s'accentue après les ventes au détail

publié le 17/07/2025

(Zonebourse.com) - Hésitante en début de séance, la Bourse de New York s'est clairement orientée à la hausse jeudi matin, encouragée par la plus hausse plus forte que prévu des ventes au détail et une série de résultats d'entreprise supérieurs aux attentes.

En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 0,3% à 44.380,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,7% à 20.871,7 points après avoir inscrit un peu plus tôt un nouveau record absolu au-delà de 20.881,2 points.Au mois de mai, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus fortement que prévu à la faveur d'une hausse de la demande pour l'automobile et les équipements de bricolage et de jardin.

Les ventes de détail ont ainsi enregistré une hausse de 0,6% en mars, supérieure aux attentes, ce qui suggère que l'économie américaine n'a pas ralenti au deuxième trimestre autant que pouvaient le craindre certains analystes.Cette progression constitue une bonne nouvelle pour la première économie mondiale, dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.Les autres indicateurs du jour se sont révélés tout aussi positifs.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont ainsi stagné pour le second mois consécutif en mai, une statistique qui continue d'alimenter les espoirs d'une baisse des taux de la Réserve fédérale à la rentrée de septembre.Les résultats publiés dans la matinée sont également bien accueillis, tout particulièrement ceux de PepsiCo (+7%) qui rassurent là encore sur la santé de la consommation, tandis que la publication de l'assureur Travelers est saluée par des gains de près de 3%.

A l'opposé, GE Aerospace cède 0,5% en dépit de résultats trimestriels au-dessus du consensus et d'un relèvement d'objectifs annuels, victime de prises de bénéfices alors que le titre s'est envolé de plus de 55% depuis le début de l'année.Le compartiment technologique est soutenu par la poursuite de l'envolée de Nvidia (+1%) qui établit de nouveaux plus hauts absolus et par la progression de Netflix qui gagne 0,8% dans l'anticipation, ce soir, de résultats trimestriels meilleurs que prévu et d'une révision à la hausse de ses prévisions pour 2025.

