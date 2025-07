Fermeture CAC40: dérape dans les dernières minutes, plombé par le secteur auto

publié le 16/07/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir passé l'essentiel de la séance à proximité de son point d'équilibre, la Bourse de Paris a quelque peu décroché dans les dernières minutes de cotation pour conclure la séance sur un repli de 0,57%, à 7722 points.L'indice parisien doit notamment composer avec le plongeon de -18,5% de Renault, alors que le constructeur a abaissé hier soir ses perspectives annuelles (voir plus bas).

Stellantis accuse aussi le coup et lâche 6,1%.Outre-Atlantique, c'est aussi la prudence qui l'emporte avec -0,2% pour le Dow Jones et le S&P500 et -0,4% pour le Nasdaq. Sur le front des statistiques, le Département du Travail (DoL) fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont stagné en juin par rapport au mois précédent, en données totales comme en données 'core' excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

L'administration américaine précise que, toujours d'un mois sur l'autre, une augmentation de 0,3% des prix producteurs pour les biens a compensé un tassement de 0,1% de ceux pour les services en juin.Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,4 point à 2,3% le mois dernier en données brutes, et de 0,3 point à 2,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.C'est effectivement une bonne surprise alors que nombre de surtaxes douanières sont maintenant intégrées dans les prix (certains doutent que les chiffres publiés reflètent ces hausses, mais la baisse des coûts de l'énergie apporte un soulagement aux entreprises).

Après une stagnation en rythme séquentiel en mai (révisée par rapport à un repli de 0,2% estimé initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,3% en juin, selon la Réserve fédérale.La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite n'a augmenté que de 0,1% et celle du secteur minier a baissé de 0,3%, mais que celle des services aux collectivités a grimpé de 2,8%.Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point à 77,6% en juin, un niveau encore inférieur de deux points à sa moyenne de long terme (1972-2024).Notons par ailleurs que les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 422,2 millions de barils lors de la semaine du 7 juillet, signalant une baisse de 3,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

A la mi-journée les résultats de Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été dévoilés et restent contrastés à légèrement négatifs.Ce matin, l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML (-11%) a confirmé sur une croissance de ses ventes de 15% en 2025, mais a précisé ne pas être en mesure d'affirmer que l'exercice 2026 serait en croissance ('profit warning' implicite, lourdement sanctionné).Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans se détendent de -4Pts vers 4,441%, le '30 ans' retombe de 5,018% vers 4,978% et en Europe, le Bund 2035 efface -2,8Pts vers 2,687%, nos OAT -3Pts également vers 3,38%.L'euro gagne 0,8% face au billet vert, autour des 1,17$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault Group a publié hier soir ses données financières préliminaires au titre du 1er semestre.Le constructeur évoque un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros, en hausse de 2,5 %, avec une marge opérationnelle à 6 % et un free cash-flow limité à 47 millions d'euros, pénalisé par une variation de BFR d'environ -900 millions.

Le Losange anticipe désormais une marge autour de 6,5 % et un free cash-flow entre 1 et 1,5 milliard d'euros, contre >7 % et >2 milliards précédemment, pointant notamment une performance du mois de juin moins élevée qu'anticipé.Stellantis a annoncé mercredi avoir décidé de mettre un terme à son programme de développement de la technologie de pile à combustible à hydrogène, invoquant l'absence de perspectives à moyen terme du marché.Sanofi rapporte que la FDA américaine a accordé la désignation 'fast track' à son SAR446597, thérapie génique intravitréenne à administration unique pour le traitement de l'atrophie géographique (AG) due à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).Airbus Defence and Space annonce qu'il s'associe à l'américain Kratos Defense and Security Solutions pour équiper le drone XQ-58A Valkyrie d'un système de mission Airbus, en vue d'une mise en service pour la Luftwaffe d'ici 2029.Enfin, Thales indique avoir signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec RTX en vue d'acquérir la totalité des parts de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command And Control SAS (TRS AMDC2), co-entreprise française actuellement détenue à parts égales par des entités de Thales et RTX.

