Pré-ouverture CAC 40: une rebond se profile après quatre séances douloureuses

publié le 17/07/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, mettant fin à une série de quatre séances dans le rouge, alors que les investisseurs semblent rassurés par le fait que le président américain Donald Trump ait déclaré ne pas envisager de limoger Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, contrairement à des rumeurs qui avaient pu circuler hier sur les marchés.

Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin juillet - progresse de 79 points à 7802,5 points, signalant un rebond dans les premiers échanges.La crainte de voir le récent durcissement de ton de Donald Trump concernant les droits de douane commencer à impacter la croissance américaine et l'activité économique mondiale avait pesé sur le marché parisien depuis le plus haut de quasiment deux mois atteint jeudi dernier par le CAC au-delà des 7900 points.

En quatre séances, l'indice vedette parisien a ainsi abandonné plus de 2,2%.Amplifiant ces inquiétudes, plusieurs médias financiers ont rapporté hier que le président américain avait l'intention de limoger le patron de la Fed, Jerome Powell, auquel il reprochait de ne pas baisser les taux d'intérêt aussi rapidement qu'il le souhaitait.Les marchés devraient s'octroyer un peu de répit aujourd'hui, après qu'un démenti du locataire de la Maison-Blanche est finalement venu calmer les esprits.

'Je n'ai jamais dit que j'allais licencier le patron de la Fed, mais qu'il faisait du mauvais travail et coûtait cher au pays en refusant de baisser les taux', a-t-il expliqué.Suite à ces propos plus mesurés la Bourse de New York a retrouvé le sourire mercredi, soutenue par un regain d'appétit pour les valeurs défensives de la santé, de l'immobilier et de la finance. Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait 0,5% et le Nasdaq plus de 0,3%.'De toute évidence, Trump aurait tout intérêt à ne pas s'aventurer à virer J-Pow, parce que la réaction des marchés serait encore largement plus violente que celle qu'on a constatée hier - on parlerait là de dégâts d'une toute autre échelle', prévient Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.

Parallèlement au rebond des actions, le dollar remonte et les rendements des emprunts d'Etat américains se calment, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.En parallèle de l'incertitude sur les questions commerciales, les investisseurs se montrent préoccupés par la saison des publications trimestrielles, qui a démarré sur une note mitigée aux Etats-Unis.Côté résultats, les comptes de PepsiCo et Travelers sont attendus Outre-Atlantique à la mi-journée avant ceux de Netflix, qui tomberont ce soir après la clôture de Wall Street, tandis qu'en Europe, ceux d'ABB, Novartis ou Publicis devraient animer les échanges.La séance sera par ailleurs chargée sur le front des indicateurs avec la parution aux Etats-Unis des ventes au détail, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice Philly Fed.

