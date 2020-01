Pré-clôture CAC40: en hausse de +1% (idem Nasdaq) après bons chiffres US

publié le 28/01/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 refranchit les 5.900, l'Euro-Stoxx50 les 3.700 alors que Wall Street efface en moins d'une heure la moitié de ses pertes de la veille.De bons chiffres US publiés à 14H30 et 16H00 viennent réconforter les investisseurs qui ont enfin un autre centre d'intérêt que le coronavirus.

Paris amplifie son rebond qui atteint +1% (à 5.921) et il évolue dans les mêmes eaux que l'E-Stoxx50 qui affiche également +1% vers 3.710. Le Nasdaq gagne plus de 1%, dans le sillage d'un rebond plus fort que prévu des commandes de biens durables aux États-Unis en décembre 2019.Elles ressortent en hausse globale de +2,4% (après -3,1% en novembre) mais hors défense (commandes du Pentagone), elles chutent symétriquement de -2,5%.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'inscrit en hausse de +5Pts ce mois-ci: il grimpe de 126,5 vers 131,6 alors que le consensus anticipait un modeste gain vers 128.Dans le détail, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 170,5 à 175,3 d'un mois sur l'autre, mais celui portant sur leurs attentes s'affiche à 102,5, contre 100 le mois précédent.Mais cela ne peut pas faire complètement oublier la situation sanitaire en Chine où le nombre de cas de victimes du coronavirus déclarés aurait bondit de +60% en 24H, le nombre de décès a franchi la barre des 100.

.. et Xi-Jinping affirme que 'le virus, c'est le diable'.Mais à l'échelle de la population chinoise, le nombre de victimes reste infinitésimal par rapport à une grippe classique, dont le seuil 'épidémiologique' se situe... à 25 millions de cas.'Le coronavirus s'est répandu dans d'autres pays, dont les Etats-Unis et la France. Les autorités chinoises ont prolongé les vacances de la Nouvelle Année Lunaire jusqu'au 2 février pour tenter de contenir l'épidémie', rappelle Wells Fargo Advisors.Le Dollar continue de gagner lentement du terrain (+0,2%) et a franchi le cap des 1,10/E (1,0995)... malgré le risque d'un retour du schéma de l'inversion de la courbe des taux aux Etats Unis (le 10 ans affiche 1,59%, le 6 mois1,565%), qui préfigure techniquement un ralentissement économique.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Carrefour (+2,8%), ST-Micro (+2,6%) puis Michelin et Peugeot mènent le rebond du CAC.Capgimini a annoncé lundi soir la réouverture de l'offre sur Altran du 28 janvier au 10 février, détenant 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote après sa première offre.Sanofi (-0,5%) annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire pour Dupixent dans le traitement d'entretien adjuvant de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de six à 11 ans.L'italien Luca de Meo, qui a quitté son poste de Seat devrait être nommé Directeur Général du groupe Renault aujourd'hui dans le cadre d'un conseil d'administration indique ce matin Le Figaro. Le titre vient d'inscrire un nouveau plancher annuel et de 7 ans vers 34,5E.

Airbus a confirmé la conclusion d'un accord de principe avec le Parquet National Financier français, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni et les autorités des États-Unis.' Ces accords sont conclus dans le cadre d'enquêtes sur des allégations de corruption ainsi que le respect de la réglementation américaine sur le trafic international d'armes (ITAR) ' précise le groupe.Total (stable), via sa filiale Total Quadran, et la Banque des Territoires annoncent un accord par lequel la Banque des Territoires prend une participation de 50% dans un portefeuille d'actifs solaires et éoliens de Total Quadran en France d'une capacité totale de 143 MW.Oddo BHF relève sa recommandation sur Edenred de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours relevé de 44 à 60 euros, avec une séquence de BPA ajustée à la hausse (+2,9% en moyenne sur 2019/2022) après relèvement de ses hypothèses opérationnelles.

L'analyste Morgan Stanley confirme sa recommandation à l'achat ('surpondérer') sur le titre EDF, en amont de la présentation des résultats 2019 en février. Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 13 euros sur le titre.