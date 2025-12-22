Ouverture Europe : Bourses en pause au terme d'une année faste

publié le 24/12/2025

(Zonebourse.com) - Alors que Francfort, Zurich et Milan restent portes closes en cette veille de Noël, les autres places européennes se montrent assez atones (-0,1% à Londres, 0,2% à Paris, 0,1% à Madrid) pour cette séance devant s'achever en début d'après-midi.

Les opérateurs ont clairement bouclé leurs positions pour l'année et marquent une pause afin de digérer les bonnes performances enregistrées en 2025 : à ce stade, le STOXX Europe 600 s'inscrit en progression de 16% depuis le 1er janvier.Parmi les principaux indices nationaux, l'IBEX 35 s'adjuge pour l'heure une envolée annuelle de 48%, loin devant le FTSE MIB ( 30%), le DAX ( 22%) et le FTSE 100 ( 21%), qui surperforment largement le CAC 40 ( 10%).

Les marchés d'actions auront ainsi fait preuve d'une étonnante résilience en dépit de l'instauration des nouveaux droits de douane américains, dont les effets sur la croissance et l'inflation sont finalement restés contenus.Les perturbations et incertitudes générées par la politique de Donald Trump n'auront d'ailleurs pas non plus empêché les indices américains de connaitre une année faste, tirés principalement par les géants de la tech sur fond d'engouement pour l'IA.

"Depuis trois ans, l'Intelligence Artificielle (IA) bouscule les marchés avec une intensité qui rappelle les grands tournants de l'histoire du numérique", soulignait la société de gestion CPR Asset Management, vendredi dernier."Ce cycle se distingue par sa rapidité et, surtout, par le poids financier nécessaire pour le soutenir. De plus, ce que l'on décrit souvent comme une "course à la taille" est en large part aussi une course à l'électricité", poursuivait-elle.Dans l'actualité des valeurs en Europe, bp reste atone à Londres après un accord par lequel le géant énergétique va vendre à Stonepeak une participation de 65% dans sa filiale spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs Castrol.

Les investisseurs ne se montrent pas plus réactifs à l'annonce par Sanofi (stable à Paris) d'un accord pour l'acquisition de Dynavax, entreprise qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B et en développe un autre contre le zona.