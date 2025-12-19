Pré-clôture CAC40 : l9ème séance de stagnation, le pétrole et métaux précieux se distinguent

publié le 22/12/2025

(Zonebourse.com) - Le CAC40 entame le terme de janvier -et donc le 1er trimestre 2026- par une 19ème séance de stagnation au sein du corridor 8.050/8.150 : l'indice qui cède -0,6% s'inscrit même au beau milieu de la fourchette, dans une ambiance typique de la période des fêtes, avec une activité inférieure de 30 à 40% par rapport à la moyenne.

Bon nombre d'intervenants de marché sont déjà partis en congés et les grandes Bourses européennes fermeront pour le long week-end de Noël à partir de la mi-journée de mercredi, ce qui implique que les volumes d'échanges devraient rester très peu étoffés.L'Euro-Stoxx50 nest pas mieux loti que le CAC avec -0,45% et le DAX s'en sort à peine mieux avec -0,35% : la réouverture positive de Wall Street (3ème séance de hausse consécutive) n'est pour l'instant d'aucun secours, malgré des écarts qui s'étagent entre 0,3% et 0,4% (pour le Nasdaq).

Avec les vacances de Noël, qui se traduiront aussi par une fermeture partielle de Wall Street, ce sont l'ensemble des marchés mondiaux qui devraient tourner au ralenti cette semaine et demeurer dans des marges de fluctuations étroites, ce qui ne promet rien d'excitant.Les marchés d'actions ont profité ces derniers temps de signes de ralentissement de l'inflation américaine (attention, le "CPI" dévoilé mardi dernier était largement incomplet en termes de composantes), ce qui a permis de renforcer la perspective d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.Si le S&P 500 n'a fini que sur des gains symboliques la semaine passée ( 0,1%), l'indice de référence des gérants américains évolue à moins de 0,7% de son record absolu inscrit le 11 décembre à l'instant même.

D'après les analystes techniques, le franchissement des 6.901 préfigurerait le test des 7.000, un score "rond" qui pourrait être visé d'ici le 31 décembre pour clôturer l'année en beauté, avec un gain proche de 20%.Le cycle d'assouplissement des taux à l'oeuvre aux Etats-Unis et l'optimisme concernant de la BCE ont également permis au CAC de finir la semaine dernière sur une note favorable ( 1%) et de se rapprocher de moins de 2% de son plus haut historique du jeudi 13 novembre.La situation devient en revanche plus inquiétante sur les marchés obligataires, qui renouent avec leurs pires niveaux de l'année suite à la dernière hausse de taux décidée par la Banque du Japon, ce qui propulse le rendement des Bunds à dix ans au-delà de à 2,912% ( 2 points de base) et celui des OAT à 3,634% ( 2,2 points), les BTP italiens résistent mieux mais affichent tout de 1,2Pt à 3,584%.

Les taux continuent également de se tendre de façon préoccupante aux Etats-Unis, où le "30 ans" prend 1Pt à 4,8400% et le "10 ans" se stabilise à 4,17% (-1,1Pt).Mais là où la situation devient explosive, c'est au japon, avec un "10 ans" qui explose littéralement à 2,0820%, le "20 ans" ( 4,5Pts) franchit pour la première fois la barre des 3%, le "40 ans" s'envole au-delà de 3,723% (autre record absolu).L'or gagne de son côté 1,4% à 4 444 dollars, établissant un nouveau pic, une situation assez inhabituelle alors que les marchés d'actions sont au plus haut et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge, l'argent ( 2,2%) pulvérise les 69$.Le pétrole confirme son rebond de vendredi et le Brent rajoute 1,6% à 61,7$ et le "WTI" 1,7% à 57,8$.Net raffermissement de l'Euro qui reprend 0,45% et se hisse au-delà de 1,1765 face au billet vertCopyright (c) 2025 Zonebourse.

