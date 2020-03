Mi-séance CAC40: re-teste ses sommets de la veille, W-Street à +2%

publié le 04/03/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste assez nettement positive après un début de semaine erratique lié aux inquiétudes entourant les effets du coronavirus.Mais après 6 heures de cotations, le CAC 40 gagne toujours environ +4% et plafonne vers 5.450 après une brève incursion vers 5.

470 points (zone sous laquelle l'indice avait longuement plafonné la veille).L'Euro-Stoxx50 prend +1,5% vers 3.423, le DAX30 avance de +1,4%.'La reprise haussière reste fragile. Techniquement, la zone support entre 5.285 et 5.250 points semble solide, agissant à court terme comme un seuil majeur de résistance à une nouvelle accélération baissière', estiment cependant les équipes de Kiplink ce matin.

Quelques indices PMI étaient attendus ce matin, et ils sont plutôt positifs:L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale en France signale une croissance modérée du secteur privé en février avec +51,1 en janvier à 52 ainsi qu'une légère accélération du rythme de l'expansion.En s'affichant à 51,6 en février, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé par rapport à janvier (51,3), et signale ainsi la plus forte expansion du secteur privé de la zone euro depuis six mois.

L'indice PMI composite britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 53 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 53,3 en estimation flash pour février comme en donnée définitive pour janvier.Le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en janvier, selon Eurostat. Le pourcentage de variation mensuelle pour décembre a été révisé de -1,6% à -1,1% dans la zone euro et de -1,3% à -1,0% dans l'UE.En janvier 2020 par rapport au même mois de 2019, l'indice a augmenté de 1,7% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE.

Pour décembre 2019, le pourcentage de variation annuelle a été révisé de +1,3% à +1,7% dans la zone euro et de +1,9% à +2,0% dans l'UE.Le secteur privé américain a généré 183.000 emplois le mois dernier, selon ADP, un nombre à comparer à une prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000.Il témoigne néanmoins d'une décélération par rapport aux 209.000 créations de postes enregistrées en janvier, chiffre d'ailleurs révisé en forte baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 291.000.Dans le détail, ADP précise que 11.000 nouveaux emplois ont été générés par le secteur de la production de biens, tandis que celui des prestations de services en a créé 172.

000. Le gros des créations (133.000) provient en outre des grandes entreprises.En fin d'après, Wall Street découvrira les traditionnels stocks de pétrole 'hebdo' US.En attendant, du côté des valeurs, le fournisseur de matériaux semi-conducteurs Soitec (+10%) indique n'avoir subi à ce jour aucun impact significatif sur ses activités lié à l'épidémie de coronavirus et réitère par conséquent ses prévisions pour l'exercice 2019-20 (clos le 31 mars).En supposant que les conditions normales d'expédition des produits perdurent jusqu'à la fin du mois, il continue donc d'anticiper pour l'exercice en cours une croissance de son chiffre d'affaires autour de 30%, à périmètre et taux de change constants.

Elis (+3,9%) publie un résultat net courant de 256 millions d'euros (en hausse de 16% à 260 millions en excluant l'impact IFRS16), et une marge d'EBITDA à 33,6% du chiffre d'affaires (stable à 31,5% en excluant l'impact IFRS16) au titre de 2019.Le groupe de blanchisserie industrielle affiche une chiffre d'affaires record à 3.281,8 millions d'euros, en progression de 4,7% dont 3,3% de croissance organique, 'reflétant sa capacité à répercuter dans ses prix l'inflation de sa base de coûts'.Eurofins scientific (+4,6%) publie au titre de l'année écoulée un BPA (à normes comptables constantes) en baisse de 11% à 11,26 euros, et proposera à ce titre de distribuer un dividende en progression de 20% à 3,45 euros, 'confiant dans ses perspectives de cash-flow positif'.

L'EBITDA ajusté comparable a progressé de 22,6% à 883 millions d'euros, dépassant ainsi l'objectif du groupe qui était de 850 millions.