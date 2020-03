Pré-ouverture CAC 40: le redressement se poursuit

publié le 05/03/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression jeudi matin, les investisseurs tentant de nouveau de relativiser le risque de marché lié à l'épidémie de Covid-19.Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - grimpe de 32 points à 5494 points, annonçant un début de séance dans le vert.

Hier, le marché parisien avait évolué de façon erratique jusqu'au coup de cloche final, mais avait toutefois réussi à terminer la séance autour de ses plus hauts du jour, en s'adjugeant plus de 1,3% à 5463 points.Wall Street semble également avoir retrouvé un second souffle mercredi avec la parution d'un indice ISM des services ressorti en forte hausse alors qu'une légère baisse était anticipée à 55Cet indice rassurant sur l'activité dans le secteur tertiaire prend à contre-pied les anticipations d'un ralentissement lié aux effets du coronavirus.

Conséquence, le Dow Jones a effacé ses pertes de mardi en signant un gain tonitruant de 4,5% qui représente le second plus gros score en termes de points depuis la création de l'indice.Wall Street se montre également rassurée par le déblocage de plus de huit milliards de dollars pour combattre le coronavirus aux Etats-Unis et se prend également à rêver de mesures budgétaires visant à aider les entreprises en difficulté.Il n'en faut guère plus pour que les investisseurs, qui conservent une remarquable capacité à digérer les chocs, en viennent à considérer la récente correction boursière comme une opportunité d'achat.

Chez Columbia Threadneedle, on invite les opérateurs à se demander si les événements actuels résultant du coronavirus sont liés à des phénomènes 'structurels' ou simplement 'temporaires'.'Ce n'est pas structurel', rassure d'emblée Colin Moore, directeur mondial des investissements chez le gestionnaire d'actifs.'Par conséquent, nous allons arriver à un point où les marchés réagissent de manière excessive. Parce qu'ils extrapolent un phénomène temporaire et le traitent comme un phénomène permanent', ajoute le stratège.Dans cette optique, les intervenants suivront avec attention les indicateurs économiques du jour (productivité, inscriptions aux allocations chômage, commandes à l'industrie) avec l'espoir que ces chiffres démontrent une certaine résilience de l'économie américaine face au plongeon de l'activité en Chine.

