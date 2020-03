Ouverture CAC 40: en baisse, le coronavirus sur toutes les lèvres

publié le 23/03/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la semaine dans le rouge, le rebond poussif de la fin de la semaine dernière devant être mis à l'épreuve dès cette semaine par les premières statistiques économiques évaluant l'impact de l'épidémie de Covid-19.

Ainsi, le CAC 40 recule ce matin de -4%, revenant sur le niveau des 3.890 points.Rappelons que le marché parisien avait repris 5% vendredi, sans toutefois parvenir à accrocher le cap des 4.100 points, un seuil qui lui aurait permis de terminer la semaine écoulée sur un score inchangé.

'Alors que l'on pouvait craindre une séance des plus volatiles avec les échéances indicielles trimestrielles, l'indice CAC 40 a pris, à bon escient, le contre-pied de la baisse. Comme certains ont pu l'indiquer avec ironie, 'les 4 sorcières ont eu pitié de nous !'. Ce rebond au-dessus des 4.

000 points a permis à l'indice parisien de minimiser sa perte hebdomadaire (-1.69%) et surtout de faire reculer nettement le niveau de volatilité', analysent ce matin les équipes de Kiplink.La publication, cette semaine, des premières statistiques pour le mois de mars en Europe et aux États-Unis devrait permettre une première évaluation de l'impact de l'épidémie sur l'activité mondiale.

Les indices PMI 'flash' compilés par Markit dévoilés demain seront particulièrement surveillés afin de se faire une idée de l'effet de la pandémie sur les économies des États-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Japon. Les investisseurs chercheront également à en savoir plus sur le nombre des inscriptions au chômage aux États-Unis, appelés à s'envoler au cours des prochaine semaines.

Dans l'actualité des valeurs, les nouvelles et les communiqués sont toujours marqués par l'épidémie de coronavirus. Ainsi, s'il reconnait qu'à ce stade, l'incertitude de la crise sanitaire ne permet pas d'en quantifier les impacts financiers sur ses compte, Vinci prévient qu'il 'apparait que l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat pour 2020 ne pourra pas être tenu'.

Saint-Gobain annonce prendre toutes les initiatives nécessaires pour limiter le plus possible les effets de la pandémie sur son résultat d'exploitation et sa trésorerie, dont une adaptation de la structure des coûts et des reports de dépenses. Le groupe va aussi réduire ses investissements industriels en 2020 par rapport à 2019, 'très significativement au-delà des 200 millions d'euros de réduction initialement annoncés, en reportant tous les projets possibles prévus pour les prochains mois'.

S'il est trop tôt selon lui pour déterminer l'ensemble des impacts de la crise du coronavirus sur ses résultats, Schneider Electric indique que ses objectifs 2020 publiés le 20 février 'ne sont plus pertinents et sont donc suspendus'.Airbus annonce des mesures visant à renforcer ses liquidités et son bilan face à la pandémie de COVID-19. 'Nous avons annulé nos prévisions 2020 en raison de la volatilité de la situation' a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d'Airbus. Airbus entend assurer la continuité de ses activités, même en cas de crise prolongée, en maintenant la production.

Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, EDF affirme 'disposer en particulier des moyens opérationnels et financiers d'assurer la production d'électricité nécessaire en France dans tous les scénarios actuellement envisagés. Son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 est en cours de ré-examen et sera ajustée à la baisse. L'objectif d'EBITDA fixé pour 2020 est maintenu à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette, mais est susceptible d'être revu.Dans un contexte de prix du pétrole de l'ordre de 30 dollars la baril, Total a annoncé un plan d'actions comportant des économies de Capex (dépenses d'investissement) organiques de plus de trois milliards de dollars, soit plus de 20%.

Le plan prévoit aussi des économies de 800 millions de dollars en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 millions annoncés précédemment, ainsi qu'une suspension du programme de rachat d'actions.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.