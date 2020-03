Fermeture Wall Street grimpe avec les valeurs de la santé

publié le 30/03/2020

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a commencé la semaine par une séance de forte hausse lundi, soutenue par les valeurs de la santé alors que les investisseurs sont à l'affût d'actifs devenus particulièrement abordables et susceptibles de résister au choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 690,7 points (3,19%) à 22.327,48.

Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 85,18 points, soit 3,35%, à 2.626,65.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 271,77 points (3,62%) à 7.774,15 points.

"On cherche une façon de revenir sur le marché via les actions qui vont fournir l'opportunité de participer", a dit Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York.

Tous les grands secteurs du S&P ont fini en hausse, à commencer par les valeurs de la santé (+4,67%).

Parmi elles, Johnson & Johnson a fini en tête du Dow avec un gain de 8% à la suite d'un accord à un milliard de dollars avec l'administration Trump sur la création de capacités de fabrication de vaccins contre le coronavirus, qui pourraient être disponibles début 2021.

Toujours dans la pharmacie, Abbott a pris 6,41% après le feu vert des autorités américaines à la commercialisation d'un test de détection rapide de l'infection au coronavirus.

Derrière la santé, les valeurs technologiques ont brillé avec une progression de plus de 4%, alimentée par le bond de 7% de Microsoft, principal contributeur à la hausse du S&P.

Seule valeur du Dow à finir dans le rouge, et nettement, Boeing a perdu 6%.

Grandes victimes des mesures de confinement affectant des milliards de personnes dans le monde face au coronavirus, les compagnies aériennes ont elles aussi souffert avec des chutes de 12,75% et 8,16% respectivement pour American Airlines et United Airlines, de même que les croisiéristes, Royal Caribbean cédant 13,71% et Carnival 11,17%.

(avec Uday Sampath Kumar et Medha Singh à Bangalore; version française Bertrand Boucey)