Pré-ouverture Wall Street clôture un trimestre solide sur fond d'espoirs

publié le 01/07/2025

NEW YORk (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets lundi, soutenus par l'optimisme autour d'éventuels accords commerciaux et de possibles baisses de taux d'intérêt, alors que les marchés bouclaient leur meilleur trimestre depuis plus d'un an.

L'indice Dow Jones a gagné 0,63%, ou 275,50 points, à 44.094,77 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 31,88 points, soit 0,52% à 6.204,95 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 96,28 points, soit 0,48% à 20.369,733 points.

Sur le trimestre, le S&P 500 a progressé de plus de 10,57%, le Nasdaq de plus de 17,75% et le Dow Jones de 4,98

Les espoirs d'accords commerciaux avec la Chine et le Royaume-Uni ont ravivé l'optimisme des investisseurs, qui espèrent éviter une guerre commerciale mondiale à l'approche de la date butoir du 9 juillet fixée par le président Donald Trump.

"Les esprits animaux semblent s'être emparés du marché", a déclaré Roy Behren, co-président du fonds Westchester Capital Management. "Il est aussi courant d'observer un regain de vigueur dans les derniers jours d'un trimestre, en raison du 'window dressing'."

Mais le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a averti lundi que des hausses tarifaires pourraient toujours entrer en vigueur le 9 juillet.

Parallèlement, les républicains du Sénat américain tenteront de faire adopter le vaste projet de loi de Donald Trump sur les baisses d'impôts et les dépenses, malgré des divisions internes sur son impact estimé à 3.300 milliards de dollars sur une dette nationale de 36.200 milliards.

Les investisseurs attendent cette semaine plusieurs indicateurs économiques clés, dont les chiffres mensuels de l'emploi non agricole et les enquêtes de l'ISM sur les secteurs manufacturier et des services pour juin.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont son président Jerome Powell, doivent également s'exprimer dans les prochains jours.

Une série d'indicateurs économiques décevants et les spéculations sur un éventuel remplacement de Jerome Powell par une personnalité plus accommodante ont renforcé les anticipations de baisses de taux cette année.

Les grandes banques américaines ont progressé après avoir passé avec succès les tests de résistance annuels de la Fed, ouvrant la voie à des milliards de dollars de rachats d'actions et de dividendes.

Juniper Networks a bondi de 8,45% après que le département américain de la Justice a abandonné son recours contre le rachat du fabricant par Hewlett Packard Enterprise pour 14 milliards de dollars. L'action HPE a grimpé de 11,08%.

Oracle a progressé de 3,99% après avoir annoncé qu'un nouvel accord sur ses services cloud devrait générer plus de 30 milliards de dollars de revenus annuels à partir de l'exercice 2028.

(version française Nicolas Delame)