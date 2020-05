Pré-clôture CAC40 Moderna fait bondir W-Street, confinement Chine ignoré

publié le 18/05/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 explose de près de +4,5% (tout comme le DAX), jusque vers 4.465Pts (avec 1,6MdsE échangés seulement, un record absolu en terme ratio hausse/volumes échangés) alors que cette journée est caractérisée par la publication de... zéro statistique.

Cette hausse sortie de nulle part, avec +2,3% en 45 minutes ce matin avec 225MnsE (un record historique de hausse là aussi pour un volume aussi faible) serait justifiée a posteriori par une 'info' liée à 'la découverte d'un vaccin' contre le Covid-19 par Moderna.A Wall Street, c'est également l'euphorie la plus débridée avec +3% d'entrée de jeu pour le Dow Jones, +2,7% sur le S&P500 (qui teste de nouveau la résistance des 2.

450), le Nasdaq se contente de +2,2% Le marché s'emballe complètement pour un motif concrètement très fragile puisqu'il ne s'agit en réalité que de résultats 'encourageants' pour un potentiel vaccin à l'issue d'une étude de 'phase-1' sur un échantillon très restreint de 45 individus 'jeunes et en bonne santé' (dont 8 ont reçu les 3 injections).L'efficacité ne pourra être validée qu'après un test à grande échelle sur des patients plus âgés et notamment les plus à risque (ceux présentant des pathologies secondaires de type diabète ou insuffisance cardiaque).

Et surtout, si l'étude de 'phase 1' met en avant une 'réponse immunitaire' elle ne permet pas de démontrer une efficacité certaine par rapport à un échantillon des personnes 'jeunes et en bonne santé' qui n'auraient pas reçu d'injections durant 3 semaines mais qui présenteraient également une bonne réponse immunitaire au Covid-19. Impossible de savoir à priori si les phase 2 et phase 3 (qui vont être très vite mises en oeuvre avec l'appui financier du gouvernement américain) seront couronnées de succès et si l'éventuel vaccin sera efficace pour toute ou partie d'une population exposé au virus : un taux de 60% comme pour la grippe ne protège pas vraiment et ne suffirait pas à lever les mesures de distanciation sociale ni à proclamer la sortie de la crise sanitaire.

Face à la dépêche de Moderna, il y à cette information qui passe complètement à la trappe : en Chine, ce sont 100 millions de personnes qui se trouvent re-confinées et 270 nouveaux cas se sont déclarés à Singapour.Le marché ne veut retenir que ce qui justifie la hausse et la plupart des opérateurs payent en mode 'FOMO' (Fear of Missing Out, acheter une hausse que l'on ne comprend pas parce que ceux achètent doivent 'savoir quelque chose', ce qui était effectivement le cas !).Seule donnée majeure parue ce jour, le PIB du Japon a reculé de 0,9% sur les trois premiers mois de 2020, baisse intervenant après une chute de 1,9% au quatrième trimestre 2019, et marquant donc techniquement une entrée du pays en récession.Aucune donnée n'est prévue ce lundi en Europe, mais la semaine verra la publication notamment de l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, ainsi que des prix à la consommation pour le mois d'avril dans la zone euro et au Royaume Uni.

De l'autre côté de l'Atlantique, paraitront dans les prochains jours les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens du mois dernier.Par ailleurs, IHS Markit dévoilera jeudi les estimations flash de ses indices PMI au titre du mois en cours, ce qui permettra aux opérateurs de se faire une idée plus actuelle de la situation du secteur privé en Europe et aux Etats-Unis.Sur le front des valeurs, la saison des résultats va se poursuivre cette semaine avec par exemple ceux des groupes de distribution Walmart, Target, Home Depot et Lowe's qui aideront à jauger la consommation des ménages américains.A noter que ce contexte de hausse 'sortie de nulle part' et basée sur des rumeurs, il est facile d'identifier les dossiers préférés des investisseurs: sans aucune 'info' ni 'actualité, ADP bondit de +11%, Airbus de +9,6%, Vinci (gros opérateur aéroportuaire) prend +7,3%, puis il y a les rachats à bon compte avec Valéo +9,5%, Faurecia +8,5%, Technip +8,2%.

On notera que Total (+7,5%) profite aussi de la hausse de +5% du pétrole (à 35,5$ sur le Brent) et a décidé, avec Equinor et Shell, d'investir dans le projet Northern Lights, sur le premier permis d'exploitation en Norvège pour le stockage du CO2 sur le plateau continental norvégien.Sanofi (seul titre dans le rouge avec -0,5%) annonce l'organisation d'un cycle de webcasts interactifs dédiés à la présentation des principaux programmes de son portefeuille de développement qui culminera par une journée virtuelle consacrée à sa R&D, le jeudi 23 juin.Accor annonce un accord avec cinq banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) à 12 mois de 560 millions d'euros, assortie de deux options de renouvellement de six mois.