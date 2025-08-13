Pré-clôture CAC40: le secteur de la Défense tire l'indice au-delà des 7850 pts

publié le 14/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris accélère en ce milieu d'après-midi et franchit maintenant les 7850 points (+0,6%) à la veille du sommet d'Anchorage (Alaska) entre Trump et Poutine sur le dossier ukrainien.Les incertitudes quant à l'issue de la réunion et à l'évolution du conflit font le jeu du secteur de la Défense, en nette hausse avec Thales (+2,5%), Airbus (+2,1%) et Safran (+1,5%) notamment.

Rappelons que le milliardaire new-yorkais a fait savoir que la Russie devrait s'attendre à 'de très lourdes conséquences' si jamais elle refusait de conclure un cessez-le-feu avec Kiev.La matinée a été ponctuée par de nombreuses statistiques à l'instar du PIB corrigé des variations saisonnières dans la zone euro. Celui-ci a augmenté de 0,1% (et de 0,2% dans l'UE) au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat.

Par ailleurs, entre mai et juin, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,3% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon Eurostat, après des hausses séquentielles de 1,1% et 0,8% respectivement en mai.En France, les prix à la consommation ont augmenté de 1% en juillet 2025, soit le même taux d'inflation annuel que celui observé en juin, selon l'Insee, qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée fin juillet.Enfin, aux Etats-Unis, le Département du Travail (DoL) rapporte que les prix à la production ont grimpé en juillet par rapport au mois précédent, de 0,9% en données totales et de 0,6% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

L'administration américaine précise que plus des trois quarts de cette augmentation des prix d'un mois sur l'autre peut être attribuée à une hausse de 1,1% des prix des services, tandis que ceux des biens se sont accrus de 0,7%.Le Département du Travail a aussi annoncé avoir enregistré 224 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 août, un chiffre en baisse de 3000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 226 000 à 227 000.Demain, les marchés scruteront avec attention les chiffres des ventes au détail aux USA, qui pourraient faire bouger le marché alors que certains analystes redoutent que les ménages ne commencent à réduire leur consommation face au ralentissement du marché du travail et à la mise en place des surtaxes douanières.

Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les perspectives de résultats des sociétés constituent un autre sujet d'intérêt.Sur ce point, l'équipementier de réseaux américain Cisco a largement rassuré les investisseurs hier soir en dévoilant des résultats meilleurs que prévu et des prévisions encourageantes à la faveur du boom dans les investissements liés à l'IA.Société Générale souligne cependant qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici une situation où les anticipations de taux d'intérêt baissent et où les bénéfices des entreprises augmentent solidement.'Cela peut vouloir dire deux choses', estime Andrew Lapthorne, le responsable de la recherche 'quant' chez SG. 'Soit les marchés se trompent encore en pensant que les taux vont baisser, soit, comme nous l'avons montré dans plusieurs graphiques récemment, la rentabilité réelle des entreprises américaines est de fait bien moins bonne que ce que laissent croire les chiffres officiels.

'Chez BofA, on souligne que seulement 5% des investisseurs anticipent actuellement un atterrissage brutal de l'économie américaine et que 14% d'entre eux surpondèrent les actions au sein de leur portefeuille.Dans ce contexte, le Brent gagne 1,1%, autour des 66,5 USD le baril à Londres. L'euro cède près de 0,4% face au billet vert, autour des 1,166 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, 2CRSi annonce la signature d'un contrat de 47 millions d'euros pour fournir des serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle en Malaisie. La livraison est prévue d'ici fin 2025.Les communications ultérieures mentionneront le montant sous forme abrégée : 47 MEUR.Carmat annonce la suspension de la cotation de son action à partir du 14 août 2025, avant l'audience du 19 août 2025 au Tribunal des activités économiques de Versailles pour examiner une offre de reprise déposée dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire.

Alstom a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la modernisation de la ligne entre Bucarest et Giurgiu, la plus ancienne du pays, dans le cadre d'un contrat estimé à 450 millions d'euros dont l'équipementier ferroviaire obtiendra 25%.Enfin, Sanofi annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé la désignation de médicament orphelin au rilzabrutinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) covalent et réversible, pour la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD).