Pré-clôture CAC40 : gain hebdo de 1,8%, 7ème mois de hausse pour S&P500/Dow Jones

publié le 28/11/2025

(Zonebourse.com) - Les scores sont figés depuis ce midi à la Bourse de Paris (+0,3%), mais nos actions terminent bien la semaine, sur un gain hebdo de +1,8% (4 séances de hausse consécutives) mais sur le mois écoulé, c'est un peu décevant avec -1,5%.Le CAC est soutenu par Stellantis et LVMH (+1,5%) puis Bouygues (+1,3%) mais est freiné par Accor (-1,5%) puis EssilorLuxottica et Renault (-1,2%).

Restée portes closes hier pour Thanksgiving, Wall Street a rouvert aujourd'hui pour une séance écourtée de 'Black Friday' (clôture à 19H), une journée de promotions commerciales qui marque le début de la période des achats de fin d'année aux Etats-Unis.Confirmant la tendance positive des 'futures' sur indices, la Bourse de New York a rouvert en hausse de +0,3% (Nasdaq) à +0,6% (Dow Jones), les échanges restant freinés par une panne géante de plusieurs heures sur le 'CME' (panne de refroidissement d'un datacenter dans l'illinois) qui a stoppé les échanges sur les marchés dérivés (il ne faut pas s'attendre à grand chose alors que les systèmes ont redémarré progressivement, en l'absence de tout indicateur économique.

à l'agenda ce vendredi aux Etats Unis).A noter que le Dow Jones aligne un 7ème mois de hausse consécutif, et le 'S&P' (+0,5%) réalise à son tour l'exploit en franchissant les 6.840Pts, soit un gain hebdomadaire de +3,6% qui efface les pertes de la précédente.Les investisseurs pourraient cependant être amenés à favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant de la journée de 'Black Friday', qui sert généralement de baromètre pour évaluer la santé de la consommation à l'approche de Noël.La Fédération américaine du commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le 'Cyber Monday', qui le prolonge depuis quelques années.

Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.Sur le front des statistiques, la croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, puisqu'il augmente de 0,5% en rythme séquentiel, après +0,3% au trimestre précédent, selon l'Insee, qui confirme ainsi en 2e lecture son estimation initiale.Toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 0,9% en novembre 2025 par rapport à la même période un an auparavant, soit le même taux annuel qu'en octobre.Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés.

Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de nouveau en octobre 2025 sur un mois, de 0,4% en volume après +0,3% en septembre, selon les données CVS-CJO de l'Insee.Les chiffres du chômage n'ont que peu évolué en Allemagne au mois de novembre, confirmant la persistance de la faiblesse économique dans le pays ainsi que l'atonie du marché du travail, montrent des statistiques publiées vendredi par le Bureau fédéral du travail.Toujours en Allemagne, le taux d'inflation (IPC) s'établirait à +2,3% en novembre 2025 (par rapport au même mois de l'année précédente), selon l'estimation préliminaire de Destatis.L'inflation se maintiendrait ainsi par rapport au taux de +2,3% déjà observé le mois précédent. En donnée sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,8% en octobre.

L'Office fédéral des statistiques ajoute que l'inflation annuelle allemande se montrerait sensiblement plus forte pour les prix des services (stable à +3,5%) que pour ceux des biens (passée de +1,2 à +1,1% d'un mois sur l'autre).Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 26 000 sur le mois qui s'achève, pour atteindre 2 885 000, indique l'agence dans une note d'information.À Londres, le Brent stagne à 63,USD le baril, le WTI prend +0,3% à 59,2$.L'euro revient à l'équilibre face au billet vert et évolue autour des 1,1600USD.Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans est stable à 3,414%, on observe une hausse de +1Pt pour un Bund de même échéance à 2,689%.Outre-Atlantique, le '10 ans' se dégrade de +2Pts vers 4,016%, le '30 ans' affiche le même écart à 4,665%.A noter ce nouveau record historique de l'argent métal qui bondit de +3,8% au-delà de 55,5$/Oz, l'Or en hausse de 0,8% se hisse au-delà de 4.

200$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH confirme qu'un acompte sur dividende de 5,50 EUR par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre, conformément à ce qu'il avait annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet dernier.Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en retrait de 8,7% à 23,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 27,5%, contre 30,1% un an auparavant.SMCP, détenteur des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, fait part du lancement d'un processus de cession de participations, détenues par GLAS ou par European TopSoho Sàrl (ETS), pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.Enfin, la Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé hier soir la signature d'un bail avec Sopra Steria pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, à proximité de la gare de Lyon Part-Dieu.

