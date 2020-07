Mi-séance CAC40: s'alourdit un peu, or et argent flambent de +3 et +7%

publié le 27/07/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste stable ce lundi, avec un léger biais baissier en ce début d'après-midi (-0,3 à -0,4%) alors que la tendance en Europe est globalement négative de -0,3% (sauf Francfort qui résiste).Les opérateurs font preuve d'attentisme alors que la saison des résultats va nettement s'accélérer cette semaine, avec 25 entreprises du CAC sur 40 qui vont publier leurs trimestriels d'ici vendredi.

.Aux Etats-Unis, près d'un tiers des sociétés de l'indice S&P 500 ont prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine, parmi lesquelles Amazon, Apple et Google jeudi.S'y ajouteront de nombreux poids lourds européens de la trempe de SAP ou AstraZeneca.'L'évolution de l'épidémie de Covid-19, la perspective d'un nouveau plan de soutien à l'économie aux Etats-Unis et les craintes grandissantes d'une nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine continueront également de donner le 'la' sur les marchés cette semaine', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank.

Du côté de Washington, les Républicains devraient rendre public aujourd'hui leur nouveau plan de soutien de 1.000Mds$ visant à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus.Sur le plan macroéconomique, les investisseurs viennent de découvrir les commandes de bien durable en juin aux Etats Unis : elles grimpent de +7,3% au lieu de +7,00% anticipé à la suite d'une forte hausse de la part du secteur automobile US, ce qui contrebalance l'arrêt presque complet des commandes de Boeing.Hors secteur 'transport' (constructeurs de véhicules particuliers et avionneurs), les commandes de biens durables ont progressé de +3,3%.

Du coté des valeurs, Faurecia publie au titre du premier semestre 2020 un résultat opérationnel de -114 millions d'euros, contre 645 millions un an auparavant, baisse qui reflète l'impact de la contraction des volumes liée à la crise de la Covid-19, en partie compensé par des économies.Sur le front des changes, le Dollar poursuit sa glissade, et elle est rapide en ce lundi: -0,75% face à l'Euro, lequel se hisse vers 1,1740.La faiblesse du billet vert dope l'once d'or qui s'envole de +2,8% vers un nouveau record absolu de 1.938$/Oz et l'argent n'est pas en reste avec un bond de +7% à 24,5$, un zénith depuis fin août 2013.Côté valeurs, Faurecia (+3,4%) a subit une chute de -31,2% de son activité au 1er semestre mais table sur une marge opérationnelle d'environ 4,5% au second semestre 2020, ainsi que sur des ventes d'environ 7,6 milliards (avec une hypothèse de baisse de la production automobile mondiale d'environ 15% sur la période).

Inversement, Air-France KLM est lanterne rouge du SBF-120 avec -5,5%, à 3,75%- et se dirige vers un retracement de son plancher annuel vers 3E.Edenred a annoncé au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en recul de 31,4% à 100 millions d'euros, et un EBITDA en baisse de 17,8% (-12,8% en organique) à 255 millions, ainsi qu'une génération de free cash-flow de 113 millions.Atos (-1,5%) affiche un BPA normalisé de 2,93 euros au titre des six premiers mois de 2020, contre 3,21 euros (pour les activités poursuivies) au premier semestre 2019, et une marge opérationnelle de 8,0% du chiffre d'affaires, en baisse de 110 points de base.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.