Pré-ouverture CAC 40; les marchés devraient continuer à végéter pour le 'Black Friday'

publié le 28/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est de nouveau attendue sans grand mouvement vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une semaine qui devrait se solder par des gains confortables, même si la dynamique positive semble faiblir un peu en ce long week-end de Thanksgiving.

Vers 8h15, le contrat à terme sur le CAC 40 - livraison décembre - avance de 17 points à 8 121,5 points, laissant entrevoir une progression modeste après la hausse symbolique déjà enregistrée la veille.Sans New York pour le guider, l'indice parisien avait terminé la journée d'hier sur un gain anecdotique de moins de 0,1% à 8099 points au terme d'une séance particulièrement calme marquée par des volumes d'échanges allégés de 1,2 milliard d'euros, alors que la saison des résultats est désormais passée et qu'aucun indicateur économique majeur ne figurait à l'agenda.

Aux niveaux actuels, l'indice vedette a désormais effacé plus de la moitié des pertes subies durant son récent épisode de consolidation, qui s'était étendu du 21 octobre au 24 novembre.Après une journée particulièrement atone jeudi, la tendance du jour devrait à nouveau rester calme en l'absence de véritables catalyseurs en cette semaine écourtée à Wall Street.Le marché parisien se dirige malgré tout vers une hausse de l'ordre de 1,5% sur l'ensemble de la semaine grâce à la perspective de plus en plus nette d'une baisse de taux aux Etats-Unis le mois prochain et une saisonnalité favorable qui tend à porter les actions durant la fin de l'année.

La réouverture partielle des marchés américains, au lendemain de la journée fériée de Thanksgiving, devrait par ailleurs décourager la prise de risques. Wall Street ne rouvrira que pour une demi-séance ce vendredi, le 'Black Friday', une journée de promotions commerciales qui marque le début de la période des achats de fin d'année aux Etats-Unis.A en croire les 'futures' sur indices, la Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse dans des marchés qui s'annonce là encore peu animés en l'absence de tout indicateur économique.Les investisseurs pourraient cependant être amenés à favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant de la journée de 'Black Friday' qui sert généralement de baromètre pour évaluer la santé de la consommation à l'approche de Noël.

La Fédération américaine du Commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le 'Cyber Monday' qui le prolonge depuis quelques années.Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.Coté indicateurs, les investisseurs guetteront de nouveaux développements concernant l'inflation en Europe, la séance devant être marquée entre autres par la publication de la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de novembre, prévue à 14h00.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.