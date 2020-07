Mi-séance CAC40 piétine malgré un Nasdaq attendu à 1,8% grâce aux GAFA

publié le 31/07/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris grappille +0,3% vers 4.965 après avoir ricoché en milieu de matinée sous 4.900Pts.L'agenda de ce vendredi est chargé en résultats d'entreprises (le Nasdaq est attendu en hausse de 1,8% grâce aux GAFAet indicateurs économiques.

Les dépenses des ménages américains ont grimpé de 5,6% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une augmentation de 5,5%.De leur côté, les revenus des ménages ont reculé de 1,1% en juin, alors que le consensus de marché en attendait un tassement plus bénin de 0,3%.

En mai, les dépenses des ménages américains ont finalement grimpé de 8,5%, tandis que leurs revenus ont diminué de 4,4%.'[Hier,] le CAC a rompu sa moyenne mobile à 50 jours et inscrit un plus bas d'un mois. Ces facteurs indiquent que la vague de reflux engagée sous la résistance à 5.205 points demeure à l'ouverture, la tentative de reprise ayant tourné court comme en témoigne le non comblement du gap baissier à 5.

019 points. L'indice français risque donc de poursuivre son déclin en direction de son support majeur, situé à 4.693 points', analysent cependant les équipes de Kiplink.Du côté des statistiques européennes du jour, le PIB de la France en volume a chuté de 13,8% au 2ème trimestre 2020,selon l'Insee, après -5,9% au premier trimestre, avec l'arrêt des activités 'non essentielles' dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai.

Les dépenses de consommation des ménages ont plongé (-11%) ainsi que la FBCF (-17,8%) et les dépenses de consommation des administrations publiques (-8%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks a contribué pour -12 points à l'évolution du PIB.Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de +0,8% en juillet 2020, accélérant ainsi franchement après +0,2% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee.

Cette accélération résulterait d'un rebond des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'une moindre baisse des prix de l'énergie. En revanche, les prix de l'alimentation et - dans une moindre mesure - des services et du tabac, ralentiraient.Sur l'ensemble du deuxième trimestre 2020, les dépenses de consommation des ménages en France en biens baissent très nettement (-7,1% après -6,8% au premier trimestre), selon les données de l'Insee. Pour le seul mois de juin toutefois, les dépenses de consommation des ménages en biens dépassent leur niveau de février (+2,3% en volume par rapport à février) après leur fort repli durant la période de confinement.

Dans l'actualité des valeurs, Vinci (-1,4%) publie un résultat net part du groupe en perte de 294 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre un profit de 1.359 millions un an auparavant, et une marge de résultat opérationnel sur activité (ROPA) en chute de 9,1 points à 1,4% du CA.Legrand (-4,3%) annonce au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 31,2% à 285,7 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté en retrait de 25% à 496,9 millions, soit 17,5% des ventes, une marge en recul de trois points.Engie (+6%) dévoile au titre du premier semestre 2020 un résultat net récurrent part du groupe divisé par deux à 0,7 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 30,8% (-29,3% en organique) à 2,2 milliards.

L'EBITDA s'établit à 4,5 milliards d'euros, en recul de 15,8% en brut et de 14% en organique, pour un chiffre d'affaires de 27,4 milliards, en baisse de 9,3% en brut et de 8,8% en organique, baisse due notamment à la crise de la Covid-19 et au climat chaud.Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe L'Oréal atteint 13,07 milliards d'euros, soit - 11,7 % à données publiées au 30 juin 2020. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l'évolution du chiffre d'affaires du groupe ressort à - 11,7 %. La marge brute, à 9 564 millions d'euros, s'inscrit à 73,1 % du chiffre d'affaires. Elle est stable par rapport au premier semestre 2019.