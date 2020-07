Pré-clôture CAC40: inverse la valeur, WStreet également, chute confiance

publié le 31/07/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris inverse la vapeur à 1 heure de la clôture et passe de +0,4% à -0,7% en moins d'une heure: le CAC40 qui avait ricoché en milieu de matinée sous 4.900Pts s'enfonce maintenant sous 4.820.C'est Wall Street qui douche les places européennes (-0,3% désormais) alors que le Dow Jones lâche -0,6% (déjà -1% en 1 heure) et le S&P500 -0,3%.

Le Nasdaq surnage grâce aux 'GAFA' mais ne conserve qu'un quart de point d'avance contre +1,5% à l'ouverture.Côté 'stats' US, le bilan est mitigé: l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 72,5 points au mois de juillet, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 73 points.S'il est légèrement décevant, l'indice 'UMich' est surtout en baisse notable par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juin.

Il s'élevait alors à 78,1 points.Les dépenses des ménages ont augmenté de 5,6% au mois de juin, selon le Département du Commerce, niveau proche du consensus de +5,5%.De leur côté, leurs revenus ont reculé de 1,1% dans l'intervalle alors que le consensus de marché en attendait un tassement plus modeste de 0,3%. Le Dollar n'en souffre pas trop mais il parvient juste à se stabiliser vers 1,1830/E et pourrait inscrire sa 14ème séance de repli sur une série de 15.

L'Or connait une nouvelle flamùbée de +2,2% vers 1.985$, un nouveau record absolu, les 2.000$ sont à portée.Du côté des statistiques européennes du jour, le PIB de la France en volume a chuté de 13,8% au 2ème trimestre 2020,selon l'Insee, après -5,9% au premier trimestre, avec l'arrêt des activités 'non essentielles' dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai.Les dépenses de consommation des ménages ont plongé (-11%) ainsi que la FBCF (-17,8%) et les dépenses de consommation des administrations publiques (-8%).

Au total, la demande intérieure finale hors stocks a contribué pour -12 points à l'évolution du PIB.Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de +0,8% en juillet 2020, accélérant ainsi franchement après +0,2% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee. Cette accélération résulterait d'un rebond des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'une moindre baisse des prix de l'énergie. En revanche, les prix de l'alimentation et - dans une moindre mesure - des services et du tabac, ralentiraient.

Sur l'ensemble du deuxième trimestre 2020, les dépenses de consommation des ménages en France en biens baissent très nettement (-7,1% après -6,8% au premier trimestre), selon les données de l'Insee. Pour le seul mois de juin toutefois, les dépenses de consommation des ménages en biens dépassent leur niveau de février (+2,3% en volume par rapport à février) après leur fort repli durant la période de confinement.Dans l'actualité des valeurs, Renault (-7,2% vers 20,15E) poursuit la correction consécutive à l'annonce de 7,3MdsE de pertes au S1.Vinci (-1,4%) publie un résultat net part du groupe en perte de 294 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre un profit de 1.

359 millions un an auparavant, et une marge de résultat opérationnel sur activité (ROPA) en chute de 9,1 points à 1,4% du CA.Legrand (-4,8%) annonce au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 31,2% à 285,7 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté en retrait de 25% à 496,9 millions, soit 17,5% des ventes, une marge en recul de trois points.Engie (+6%) dévoile au titre du premier semestre 2020 un résultat net récurrent part du groupe divisé par deux à 0,7 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 30,8% (-29,3% en organique) à 2,2 milliards.L'EBITDA s'établit à 4,5 milliards d'euros, en recul de 15,8% en brut et de 14% en organique, pour un chiffre d'affaires de 27,4 milliards, en baisse de 9,3% en brut et de 8,8% en organique, baisse due notamment à la crise de la Covid-19 et au climat chaud.

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe L'Oréal atteint 13,07 milliards d'euros, soit - 11,7 % à données publiées au 30 juin 2020. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l'évolution du chiffre d'affaires du groupe ressort à - 11,7 %. La marge brute, à 9 564 millions d'euros, s'inscrit à 73,1 % du chiffre d'affaires. Elle est stable par rapport au premier semestre 2019.