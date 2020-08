Ouverture CAC 40: nette hausse dans le sillage du Dow Jones

publié le 11/08/2020

(CercleFinance.com) - Comme attendu, le CAC 40 avance nettement ce matin, dans le sillage d'un bond de 1,3% du Dow Jones la veille au soir, qui a ainsi aligné une septième séance de hausse consécutive.Ainsi, peu avant 11 heures, la Bourse de Paris progresse de +2,5%, pour atteindre les 5.

030 points.'A ce stade, la lecture graphique est identique, avec une première cible haussière sur la zone de résistance majeure à 5.025/5.050 points', commentent les équipes de Kiplink.Sur le front des statistiques, doivent paraitre ce mardi les prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet, en début d'après-midi.

On attend également l'indice ZEW allemand, un peu plus tard dans la matinée.En attendant, les nouvelles des valeurs se font plus rares, fin de la saison des résultats (couplée au mois d'août) oblige. On retiendra néanmoins que Vivendi et Amber Capital, respectivement premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, annoncent la signature d'un pacte 'malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours'.

Ils vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.Safe Orthopaedics annonce l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain.Le groupe Genomic Vision annonce que ses actionnaires ont voté l'ensemble des résolutions présentées en AG, dans le sens des recommandations du Directoire.

'L'assemblée a notamment approuvé la mise en place d'une ligne de financement avec Winance, partenaire financier de la Société, par émission réservée d'OCABSA pour un montant maximum de 12 ME afin de sécuriser les besoins éventuels de la Société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissement et de financement de la croissance', précise le groupe.