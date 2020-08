Pré-clôture CAC40: euphorie tempérée par WStreet à 2 vitesses, $ à 1,178

publié le 11/08/2020

(CercleFinance.com) - La hausse ralentit légèrement après une nouvelle ouverture en ordre dispersé à Wall Street, mais le CAC40 affiche encore +2,2% après avoir explosé de +2,9% aux alentours de 15H.Le CAC40 est toujours en lice pour sa meilleure séance de l'été 2020 avec un gain de +120Pts.

L'Euro-Stocks 50 reflète la même euphorie avec +2,2% à 3.333Pts..Le Congrès américain serait sur le point de signer un 'Covid bill' de 1.000Mds$ (c'est le même refrain tous les jours depuis fin juillet) et Steven Mnuchin promet que beaucoup d'argent est prêt à se déverser très prochainement ('autant que nécessaire').

.. c'est tout ce que Wall Street souhaite entendre, d'ailleurs, les tensions sino-américains et gréco-turques en Méditerranée sont totalement ignorées.Les marchés parient de surcroît qu'une bonne partie des 400$ hebdomadaires versés aux ménages va s'investir en bourse via des stratégies spéculatives (comme en mars/avril) car Wall Street est devenu un casino magique du type 'à tous les coups l'on gagne' : ils sont des millions de néophytes à le penser, n'ayant rien connu d'autre qu'un interminable succession de gains faciles depuis 4 mois et demi, comme le postule le dicton 'la tendance est votre amie' (même si elle devient complètement auto-réalisatrice par effet Panurge).

Il n'y a en effet qu'un seul 'sens' depuis la mi-mai: une hausse funiculaire du Nasdaq et des hausse de 100% et plus pour les titres les plus spéculatifs (dont les acheteurs ne savent rien, saufs qu'ils grimpent comme du Bitcoin).Mais le Nasdaq s'inscrit en repli de -0,7% tandis que le Dow Jones fuse de +1,1% vers 28.100, au plus haut depuis le 24 février.Le S&P500 grappille environ +0,25% à 3.270Pts, ce qui ne suffit pas pour rééditer son record absolu du 19 février (3.386), il s'en faut de moins de 0,5%.Il faut ajouter que l'optimisme générale est renforcé par cette annonce de Vladimir Poutine qui affirme que la Russie a mis au point un vaccin efficace -et très bon marché (mauvaise nouvelle pour les labos occidentaux)- contre le Covid-19 (d'habitude, il faut au moins 2 à 3 ans pour valider les résultats préliminaires, et il ne s'agit même pas de virus complexe comme les 'corona', sans parler d'une efficacité qui peut ne pas dépasser les 50%).

Côtés chiffres, les prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet ressortent nettement supérieurs aux attentes: le 'PPI' affiche +0,6% au lieu de +0,3% attendu, en données 'Core' (hors énergie), la hausse s'établit à +0,5% (+0,1% anticipé).Cela fait grimper les rendements obligataires mais Wall Street s'en moque éperdument... ainsi que les cambistes puisque le Dollar retombe de -0,3% vers 1,1780/E.De bonnes nouvelles également en provenance de Chine: les ventes de voitures particulières ont enregistré une hausse de 7,9% en juillet (en rythme annuel).Le CAC40 est tiré par Thalès (+7%) puis un trio formé d'Accor, Peugeot puis Safran (+5,5%): il n'y qu'une seule valeur du CAC dans le rouge, et c'est Worldline avec -1%.Peu de nouvelles en provenance des entreprises: on retiendra néanmoins que Vivendi et Amber Capital, respectivement premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, annoncent la signature d'un pacte 'malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours'.

Ils vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.Safe Orthopaedics annonce l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain.Le groupe Genomic Vision annonce que ses actionnaires ont voté l'ensemble des résolutions présentées en AG, dans le sens des recommandations du Directoire. 'L'assemblée a notamment approuvé la mise en place d'une ligne de financement avec Winance, partenaire financier de la Société, par émission réservée d'OCABSA pour un montant maximum de 12 ME afin de sécuriser les besoins éventuels de la Société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissement et de financement de la croissance', précise le groupe.