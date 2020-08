Pré-clôture CAC40: toujours positif mais le repli de WStreet pèse un peu

publié le 25/08/2020

(CercleFinance.com) - Paris reprend un peu son souffle à une heure de la clôture alors que de Wall Street bascule dans le rouge après la publication de chiffres décevant concernant la confiance des ménages US.Mais quoiqu'il advienne, le S&P500 aura inscrit un nouveau record absolu vers 3.

439Pts dès les 1ères secondes de cotations: ce mardi demeurera donc historique, peut-être pas pour très longtemps si Jerome Powell rassure Wall street et restaure l'euphorie dès ce jeudi: il a promis de faire des 'annonces importantes' à l'occasion du symposium de Jackson Hole. Le CAC40 qui rajoutait vers 15H +1,2% aux +2,3% gagnés hier (soit +3,5% en moins de 48H) ne gagne plus que 0,4% à 5.

027, l'Euro-Stoxx50 retombe de +1% vers +0,2%.A Wall Street, le Dow Jones cède maintenant -0,4%, le S&P500 -0,1%, le Nasdaq -0,2%. Après les promesses de 'remèdes miracles' du lundi (qui naviguent depuis 12 semaines entre hypothèses et lubies pures et simples), les bourses étaient portées ce midi par un regain d'optimisme concernant le dossier commercial opposant les États-Unis et la Chine.En fait, il n'y a strictement rien de neuf, sinon que les 2 parties s'engagent à respecter leurs engagements initiaux au lieu de les mettre entre parenthèses comme Trump puis Pékin l'avait laissé craindre suite au gros différent entre les 2 puissances concernant Hong Kong.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré hier que les deux parties avaient accompli un certain nombre de progrès dans la mise en oeuvre de leur accord commercial dit de 'phase un'.Pékin aurait notamment accepté certaines concessions visant à garantir la propriété intellectuelle des entreprises américaines et se serait engagé à accroître l'achat de produits américains (c'est exactement ce qui était convenu depuis 1 an, les marchés réagissent comme si c'était un dénouement inespéré !).Du côté des statistiques du jour, grosse déception vers 16H avec l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board: il s'inscrit en baisse ce mois-ci, à 84,8 contre 91,7, alors que les économistes l'anticipaient en hausse vers 93.

Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 95,9 à 84,2 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 85,2, contre 88,9 le mois précédent.Wall Street semble ignorer la bonne surprise des ventes de logements neufs qui bondissent de +13,9% (à 901.000 en rythme annuel) contre +1,4% attendu (+785.000 en rythme annuel).Le prix médian des maisons ressort à 330.000$, soit une solide progression de +6,5% sur 12 mois... mais c'est une moyenne et les prix flambent en Californie, malgré les incendies de plus en plus catastrophiques année après année !En Europe, Destatis a légèrement relevé son estimation (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) du PIB de l'Allemagne au deuxième trimestre 2020, estimant désormais qu'il a chuté de 9,7%, au lieu d'une contraction de 10,1% estimée initialement.

L'indice allemand du climat des affaires Ifo est ressorti légèrement au-dessus des attentes, à 92,6 contre 92,2.Dans l'actualité des valeurs, les espoirs d'endiguement de la pandémie de Covid dopent les secteurs du tourisme et de l'aérien: Accor et Air France sont en tête du CAC et du SBF-120 avec +4,8% et +3% respectivement.Pizzorno Environnement annonce ne pas être candidat au renouvellement du marché de collecte et de nettoiement de Marrakech (Médina et Sidi Yousef Ben Ali) dont il est attributaire depuis 2007 au travers de sa filiale locale Téomara.Au regard des nouvelles dispositions du marché de Marrakech et de la situation financière de ses filiales marocaines, il a ainsi été décidé de suspendre le développement du groupe au Maroc, conformément au plan stratégique mis en oeuvre depuis trois ans.EssilorLuxottica fait part du rejet, par un tribunal néerlandais, de sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise de la Covid-19.

Après ce jugement dans le cadre de la procédure en référé lancée par le géant franco-italien de l'optique, ce dernier indique étudier ce jugement et évaluer ses voies de recours, dont la possibilité d'interjeter appel