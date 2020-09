Mi-séance CAC40: accomplit un grand pas vers les 5.200 malgré les PMI

publié le 03/09/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a bondit de +1,5% dès l'ouverture et s'est rapidement dirigée vers les +2% (+100Pts exactement à 5.131) avant de s'équilibrer autour de 5.115 (+1,7%), devançant largement le DAX30 (+0,9%) et l'Euro-Stoxx50 (+1,1% à 3.

375).Le CAC401 efface la résistance des 5.050 malgré des indices PMI plutôt décevants publiés ce matin.Peu de réaction à 14H30 avec la publication de chiffres US assez contrastés: bonne surprise avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, en baisse de -12% à 881.

000 après 1,011 million, et nettement en deçà des 950.000 attendus. Le département du travail dévoile également une baisse globale des allocataires de 14,5 millions à 13,25 millions.Cela pourrait traduire une nette embellie mais cette baisse de -1,25 million est due essentiellement à un 'ajustement saisonnier' et un mode de calcul du 'BLS' plus restrictif.

Grosse déception en revanche avec la lourde dégradation de la balance commerciale avec un déficit qui se creuse de 10,1Mds$ (près de 19%) à -63,6 contre -53,5Mds en juin (chiffre révisé de -50,7 milliards) déjouant un consensus de -58Mds$. Enfin, la productivité est révisée à la hausse, de 7,3 vers 10,1.En Europe, l'indice composite de l'activité globale calculé par IHS Markit se replie fortement, de 54,9 en juillet vers 51,9 en août (révisé de 51,6 en première estimation).

Ce net ralentissement de l'expansion de l'activité globale a reflété une forte décélération de la croissance dans le secteur manufacturier comme dans celui des services au Sud de l'Europe.L'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 50,5 (après 54,7 en juillet, et une estimation flash à 50,1) dans le sillage d'une chute de -10Pts en Italie, de 51,6 vers 41,7.Dans l'actualité des valeurs, après l'envol des équipementiers auto la veille, c'est au tour de Peugeot de gagner +5,6%, Renault passe la barre des +6%.

Les valeurs 'tourisme' refont surface avec Accor +5% et Air-France KLM à +6,3%.Inversement, nouvelle séance cauchemardesque pour Vallourec avec -11,3% après -9,7% la veille... et -22% sur la semaine, -48% en 3 mois: le titre subit de plein fouet la dégradation à CCC- ('junk bond') hier soir de S&P suite à l'annonce d'une extension de la restructuration financière.Sanofi et GSK annoncent le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19, qui repose sur la technologie à base de protéine recombinante de Sanofi et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par GSK.

Iliad (-3,5%) dévoile pour les six premiers mois de 2020 un résultat net en forte hausse à 208 millions d'euros et un rebond de l'EBITDAaL de 9,4% à 876 millions, avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6%) et en Italie (réduction des pertes de 22,5%).L'opérateur de télécommunications, maison-mère de Free, revendique une hausse de 6,8% de son chiffre d'affaires, à 2,78 milliards d'euros, avec notamment un nombre total d'abonnés en France approchant les 20 millions au 30 juin, en hausse de 145.000 sur trois mois.