Mi-séance L'Europe boursière respire sur fond d'espoirs de négociations

publié le 16/04/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens évoluent dans le vert jeudi. Attentifs aux derniers développements géopolitiques, les investisseurs digèrent une série de résultats d'entreprises, dont certains mettent en évidence l'impact du conflit. Peu après 12h00, le CAC 40 avançait de 0,50% à 8 316 points tandis que l'Euro Stoxx 50 progressait de 0,36% à 5 961 points.

Sur le front géopolitique, la perspective de discussions entre Israël et le Liban, susceptibles de déboucher sur une trêve, ravive les espoirs d'un accord visant à mettre fin au conflit avec l'Iran et, plus largement, aux tensions au Moyen-Orient. Une ministre israélienne a indiqué sur la radio de l'armée que Benyamin Netanyahou devait s'entretenir avec le président libanais Joseph Aoun.

Ces avancées diplomatiques contrastent toutefois avec la réalité du terrain, où les affrontements se poursuivent au sud du Liban et dans le nord d'Israël. Par ailleurs, une conférence sur l'initiative pour la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz se tiendra vendredi après-midi à l'Elysée, en présence du Premier ministre britannique.Sur le marché pétrolier, le Brent gagne 2% à 96,46 USD, tandis que le WTI progresse de 1,97% à 92,68 USD.

Des valeurs en mouvementL'indice phare de la place parisienne est soutenu par Dassault Systèmes ( 2,24%) et Saint-Gobain ( 2,04%).Pluxee ( 0,43%) évolue dans le vert, l'ex-filiale de Sodexo spécialisée dans les titres-restaurant et les chèques-cadeaux ayant publié un excédent brut d'exploitation (Ebitda), son indicateur de rentabilité de référence, supérieur aux attentes des analystes au premier semestre de l'exercice 2025-2026.À l'inverse, Kering (-2,48%), L'Oréal ( -0,92%) et Hermès (-0,52%) figurent parmi les plus fortes baisses.

Kering prolonge ainsi son repli de la veille après la publication de ses ventes trimestrielles, en dépit de la présentation d'un nouveau plan stratégique destiné à relancer la croissance.Pernod Ricard (-0,12%), qui a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre de son exercice décalé, a toutefois averti que le conflit au Moyen-Orient pèserait sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice.Ailleurs en Europe, Tesco ( 1,82%) s'inscrit en hausse dans un contexte de prudence sur ses perspectives. EasyJet se contracte de 4% après avoir prévenu s'attendre à une perte avant impôts plus marquée au premier semestre, sous l'effet de la flambée des prix du carburant et de la hausse des provisions pour litiges.

Côté statistiques, dans la zone euro, l'indice des prix à la consommation a progressé de 1,3% en mars, contre 1,2% attendu et après 0,6% le mois précédent. Sur un an, l'inflation ressort à 2,6%, soit 0,1 point de plus que prévu et 0,7 point de plus qu'en février.Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,21% à 1,1782 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.