Pré-ouverture L'Europe portée par l'espoir d'une détente entre Washington et Téhéran

publié le 29/05/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse vendredi, les investisseurs continuant d'évaluer les dernières données macroéconomiques tout en surveillant l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Selon les contrats à terme, le CAC 40 devrait gagner 0,18% à l'ouverture, tandis que le DAX allemand progresserait de 0,23% et l'Euro Stoxx 50 de 0,13%.

Les principales places européennes devraient donc ouvrir en hausse pour cette dernière séance boursière du mois de mai, dans le sillage de Wall Street où les trois grands indices ont inscrit hier de nouveaux records de clôture pour la deuxième séance consécutive.Le sentiment de marché a notamment été soutenu par des informations de presse faisant état d'un accord de principe entre les Etats-Unis et l'Iran pour prolonger une trêve de 60 jours.

Le projet d'accord, qui prévoit également la levée des restrictions à la navigation dans le détroit d'Ormuz, doit encore être approuvé par le président américain Donald Trump. Ce dernier entretient toutefois l'incertitude sur l'issue des discussions avec Téhéran, multipliant les déclarations contradictoires sur les négociations en cours et sur une éventuelle reprise des frappes.Toujours sur le front géopolitique, le ministère de la Défense de Roumanie, pays membre de l'Otan, a affirmé vendredi qu'un drone russe a touché un immeuble résidentiel sur son territoire et fait deux blessés légers dans la ville de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine.

Les investisseurs attendent par ailleurs les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne. Même si les économistes anticipent une progression modérée des prix, ces statistiques pourraient conforter les attentes d'un resserrement monétaire supplémentaire de la BCE lors de sa prochaine réunion.Aux Etats-Unis, les données publiées hier ont livré un tableau contrasté de l'économie. L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a progressé de 0,4% en avril, contre une hausse de 0,5% attendue. Sur un an, l'inflation PCE ressort à 3,8%, en ligne avec les prévisions, contre 3,5% en mars. Dans le même temps, la croissance du produit intérieur brut du premier trimestre a été révisée à la baisse.

Sur le marché pétrolier, les cours poursuivent leur repli. Le Brent abandonne 0,54%% à 91,83 USD le baril tandis que le brut léger américain (WTI) cède 0,67%% à 87,83 USD.Sur l'ensemble de la semaine, le Brent devrait enregistrer une baisse proche de 10%, sa plus forte correction hebdomadaire depuis début avril.Les valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés, Derichebourg a relevé son objectif annuel d'Ebitda courant après un premier semestre supérieur aux attentes. Worldline a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à l'australien Cuscal Limited, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 17 MEUR. Le groupe français continuera toutefois à fournir des services technologiques et logiciels à l'acquéreur pendant une période de transition, afin d'assurer la continuité opérationnelle des activités concernées.

Eurazeo a indiqué avoir acquis une participation majoritaire dans T1A Group, spécialiste européen de l'économie circulaire appliquée aux équipements informatiques, sans dévoiler le montant de l'opération.Par ailleurs, Verallia a confirmé l'émission de 6 098 222 actions nouvelles dans le cadre de l'option de paiement du dividende en actions. Ces titres représenteront 5,05% du capital social. Le groupe versera parallèlement 10,55 MEUR de dividendes en numéraire aux actionnaires n'ayant pas choisi cette option.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,05% à 1,1647 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.