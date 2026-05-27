Pré-ouverture Les tensions au Moyen-Orient devraient à nouveau peser à l'ouverture

publié le 28/05/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en berne, au vu des futures sur le CAC 40 en chute de 45 points vers 8 160, sur fond de brusque regain de tension dans le golfe Persique et alors que de nombreuses données sont attendues ce jour, en particulier l'indice des prix PCE surveillé de près par la Fed.

Les cours du pétrole remontent sensiblement ce matin, avec des gains de 1,2% à 91,2 USD le baril sur le WTI (West Texas Intermediate) et de 2% à 94,7 USD le baril sur le Brent, sur fond de brusque regain de tension sur le terrain au Moyen-Orient."Le ton a complètement changé ces dernières heures après que les États-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes défensives et imposé des sanctions empêchant l'Iran de profiter du trafic du détroit d'Ormuz", explique Deutsche Bank dans sa note matinale.

"Selon un responsable américain, ils ont abattu certains drones iraniens ayant tiré sur un navire commercial et ont frappé un site de lancement de drones iranien près du détroit", poursuit la banque allemande, qui mentionne aussi des représailles iraniennes sur une base aérienne américaine.De nombreuses données attendues ce jour, en particulier l'indice PCECette avant-dernière séance du mois s'annonce riche en données macroéconomiques, avec les prix à la production industrielle française pour avril, à paraître dans quelques minutes, puis les indices du sentiment économique de Bruxelles, prévus en cours de matinée.

Surtout, les opérateurs seront attentifs aux nombreux indicateurs américains de l'après-midi, à commencer par une nouvelle estimation de la croissance du PIB au 1er trimestre et les revenus et dépenses des ménages pour avril, accompagnés de l'indice des prix PCE."Ces chiffres interviendront alors que la gouverneure de la Fed Lisa Cook a déclaré mercredi être "consciente du risque que l'inflation élevée devienne ancrée" et s'est dite "prête à augmenter les taux si la désinflation attendue ne paraît pas en temps opportun"", souligne Deutsche Bank.Toujours aux États-Unis, doivent paraître ce jeudi les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs pour le mois d'avril, puis les stocks de pétrole de la semaine passée.

Une lourde perte nette annuelle pour SoitecDans l'actualité des valeurs, Soitec a dévoilé ses résultats pour son exercice 2025-2026, marqués par une perte nette de 220 MEUR pour un chiffre d'affaires en baisse de 34% à 592 MEUR, avec "une contraction des volumes dans un environnement hétérogène".Sanofi a annoncé que la FDA américaine a accordé un examen prioritaire à sa nouvelle demande de médicament pour le venglustat, pour le traitement de la maladie de Gaucher de type 3 (MG3), un trouble rare de surcharge lysosomale.Sopra Steria a indiqué être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de Digital Product Simulation, société de conseil en ingénierie numérique spécialisée dans la conception et la simulation appliquées au développement de produits industriels.Enfin, LDC a fait état d'un exercice 2025-2026 record avec un chiffre d'affaires de 7,28 MdsEUR, porté par la consommation de volaille et ses acquisitions.

Le groupe spécialisé dans la volaille vise désormais 10 MdsEUR de chiffre d'affaires d'ici 2030-2031.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.