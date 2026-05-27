Ouverture L'optimisme prévaut à Paris, espoirs d'accalmie au Moyen-Orient

publié le 29/05/2026

(Zonebourse.com) - Malgré des données de la matinée dressant un tableau peu reluisant de l'économie française, l'optimisme prévaut ce vendredi matin à Paris comme sur les autres places européennes, toujours porté par des espoirs d'accalmie de la situation au Moyen-Orient.

Un peu avant 10h30, le CAC 40 signe une progression de près de 0,8% vers 8 253 points, surperformant ainsi un Euro STOXX 50 qui prend 0,5% vers 6 087 points, tandis que le DAX 40 gagne 0,3% à Francfort et que le FTSE 100 avance de 0,2% à Londres.Le sentiment de marché profite d'informations de presse faisant état d'un accord de principe entre les États-Unis et l'Iran pour prolonger une trêve de 60 jours, un accord prévoyant également la levée des restrictions à la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Cet accord doit néanmoins encore être approuvé par Donald Trump, qui entretient l'incertitude sur l'issue des discussions avec Téhéran, multipliant les déclarations contradictoires sur les négociations en cours et sur une éventuelle reprise des frappes."Les discussions entre Américains et Iraniens continuent et progressent d'après les deux côtés, mais sans avancée concrète et sans empêcher des frappes "défensives"", résume LBP AM, qui considère néanmoins que "le marché voit le verre quasiment plein".

L'atmosphère d'optimisme au sujet du dossier iranien se traduit par une accalmie sur les cours du pétrole, avec des cours du WTI (West Texas Intermediate) et du Brent qui demeurent à peu près stables ( 0,5%), vers 88,9 USD et 92,8 USD le baril respectivement.Un tableau peu reluisant de l'économie françaiseLa Bourse de Paris affiche donc de la vigueur ce vendredi, alors même que les données parues dans la matinée dressent un tableau peu reluisant de l'économie française, avec en particulier une révision en baisse du PIB pour le 1er trimestre 2026.

En volume, le produit intérieur brut (PIB) de la France s'est en effet légèrement replié (-0,1%) par rapport au trimestre précédent, marquant ainsi une révision à la baisse de 0,1 point par rapport à la première estimation publiée le 30 avril dernier par l'Insee.Par ailleurs, selon l'estimation provisoire de l'Insee réalisée en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,4% en mai 2026, marquant ainsi une accélération après 2,2% en avril, qui s'expliquerait à nouveau par l'accélération des prix de l'énergie.Enfin, les dépenses de consommation des ménages français en biens se sont repliées de 0,5% en volume sur un mois en avril (après 0,9% en mars, un chiffre révisé à la hausse de 0,2 point par rapport à l'estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Derichebourg entouré après ses résultats semestrielsDans l'actualité des valeurs, Derichebourg grimpe de 9,1% et tient le haut du pavé sur le SBF 120, après des résultats semestriels meilleurs qu'attendu dévoilés par le recycleur de métaux et un relèvement de son objectif annuel d'EBITDA courant, désormais visé entre 350 MEUR et 370 MEUR.Pierre & Vacances gagne 2,9% à Paris au lendemain de la publication de ses résultats, salués ce matin par Oddo BHF qui confirme son conseil "surperformance" et par TP ICAP Midcap qui confirme également son conseil "achat", avec des objectifs de cours maintenus à 2,30 EUR.Ailleurs en Europe, Ocado bondit de 13,5% à Londres, le spécialiste de l'e-commerce alimentaire progressant fortement après l'annonce d'un partenariat avec Asda visant à moderniser l'ensemble de son infrastructure en ligne au Royaume-Uni.

La plateforme Ocado Smart Platform sera déployée dès 2027.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.