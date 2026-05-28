Mi-séance Une entame de mois hésitante pour les places européennes

publié le 01/06/2026

(Zonebourse.com) - Les places européennes entament le mois de juin en manifestant une certaine hésitation face aux derniers événements au Moyen-Orient, qui semblent rendre moins probable l'hypothèse d'un prochain accord entre Washington et Téhéran pour mettre un terme définitif au conflit qui dure maintenant depuis trois mois.

Un peu avant 12h00, l'indice CAC 40 parisien se stabilise vers 8 183 points, une tendance à peu près en ligne avec celle de l'Euro STOXX 50, tandis que le DAX de Francfort grappille 0,1% et que le FTSE de Londres cède 0,1%.Cette nuit, les États-Unis ont frappé des systèmes iraniens de radar et de contrôle de drones, en réponse à des actes hostiles selon l'armée américaine, et les Gardiens de la révolution ont ensuite revendiqué une attaque contre une base utilisée par les États-Unis dans la région.

"Ces nouveaux échanges militaires ont souligné la fragilité du cessez-le-feu actuel et ont mis en lumière les risques auxquels tout accord à long terme est confronté", réagit Konstantinos Chrysikos, responsable de la relation client chez Kudotrade.Alors que les cours du pétrole reflètent cette aggravation des tensions géopolitiques, avec un baril de WTI en hausse de 2% vers 91,1 USD et un baril de Brent qui monte de 1,6% vers 94,3 USD, les marchés actions manifestent une certaine hésitation, confortée par les indices PMI mitigés de la matinée.

Un repli limité de l'indice PMI manufacturier de la zone euro en maiL'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié par rapport au sommet de près de quatre ans enregistré en avril (52,2) pour s'établir à 51,6 en mai, se maintenant toutefois à l'un de ses plus hauts niveaux depuis le milieu de l'année 2022.La relative bonne tenue de l'indice a en partie reposé sur le niveau de l'indice relatif aux délais de livraison des fournisseurs, alors que les quatre autres sous-indices de l'enquête ont, au contraire, eu une incidence négative sur le niveau de l'indice global.

"L'un des principaux développements de cette dernière période d'enquête est une nouvelle flambée des prix de l'énergie et des matières premières, laquelle a entraîné la plus forte hausse mensuelle des coûts des fabricants depuis quatre ans", pointe en outre S&P Global.Une semaine encore riche en données macroéconomiquesCette première semaine du mois s'annonce, comme toujours, riche en données macroéconomiques en Europe, avec notamment les indices PMI composites, mais aussi les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro, ou encore la production industrielle française.Aux États-Unis aussi, de nombreuses statistiques sont attendues dans les prochains jours, parmi lesquelles les indices PMI et ISM, l'enquête ADP sur l'emploi privé, et surtout le rapport mensuel du Département du Travail, à paraître ce vendredi.

Au chapitre des valeurs, la semaine verra aussi les publications trimestrielles de sociétés comme British American Tobacco (BAT) et Inditex en Europe, ainsi que de groupes américains tels que HP Enterprise, Palo Alto Networks, Medtronic et surtout Broadcom.VusionGroup et Schneider Electric sous les feux de la rampePour l'heure, dans l'actualité des valeurs à Paris, VusionGroup ( 8,6%) caracole en tête du SBF 120, propulsé par Exane BNP Paribas qui fait passer son opinion sur le titre du spécialiste des étiquettes électroniques à "surperformance", même si l'objectif de cours est abaissé à 180 EUR.Concernant le CAC 40, c'est Schneider Electric qui tient le haut du pavé ( 3%), le fournisseur d'équipements et de composants électriques ayant été choisi par SoftBank pour son projet visant à accélérer le développement des infrastructures d'intelligence artificielle en France.

À l'inverse, bioMérieux recule de 2,6%, victime d'un changement de recommandation chez UBS : la banque suisse, auparavant à l'achat sur le titre du spécialiste du diagnostic in vitro, est désormais neutre, tandis que son objectif de cours a été abaissé de 138 EUR à 80 EUR.Ailleurs en Europe, easyJet s'envole de 8,7% à Londres sur un parfum d'OPA, Castlelake ayant reconnu réfléchir à une offre. La compagnie low cost assure n'avoir rien reçu, mais le marché préfère déjà regarder le prix plancher potentiel de 403,23 pence.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.