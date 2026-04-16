Pré-ouverture L'Europe en passe d'aligner une troisième semaine consécutive de gains

publié le 17/04/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes se dirigent vers une ouverture relativement atone vendredi, ce qui ne devrait pas les empêcher de signer une troisième semaine consécutive dans le vert alors que les investisseurs continuent de miser sur un reflux des tensions au Moyen Orient.

Les contrats "futures" sur les principaux indices du Vieux Continent signalent pour l'instant une ouverture en petite hausse de 2,5% pour le CAC, mais en légère baisse de 0,1% pour le DAX et de 0,2% pour l'Euro STOXX 50. Les places européennes avaient marqué une pause jeudi, dans l'attente de développements concrets dans les négociations qui vont actuellement bon train dans le Golfe.

Les marchés d'actions semblent aborder la fin de la semaine avec un peu plus d'optimisme, portés notamment par l'annonce par Donald Trump de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, un argument supplémentaire en vue de rassurer les investisseurs.Beyrouth accuse cependant l'Etat hébreu d'avoir déjà violé la trêve, ce qui aurait conduit le Hezbollah à viser des soldats israéliens en représailles.

Malgré cela, les investisseurs veulent croire que le rythme cahoteux vers la paix parviendra à se matérialiser par des avancées concrètes dans les jours et semaines à venir.Vers un prochain dénouement diplomatique ?Le président américain a adopté un ton résolument optimiste quant aux chances de résolution des tensions actuelles, affirmant que les perspectives de succès étaient excellentes."Tout porte à croire que nous allons conclure un accord avec l'Iran, et ce sera un bon accord", a-t-il déclaré, prédisant une entente " assez rapide" qui pourrait déboucher sur une prolongation du cessez-le-feu actuel de deux semaines.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC ne reprend pour l'instant que 0,1%, mais l'indice parisien a réussi à s'installer durablement au-dessus du support des 8 250 points ces derniers jours.Le DAX affiche, lui, un gain hebdomadaire de près de 1,5% tandis que l'Euro STOXX 50 s'adjuge plus modestement autour de 0,1%. Il s'agit de leur 3e semaine de hausse d'affilée.Nouveaux plus hauts à New YorkA Wall Street, les grands indices new-yorkais ont fini sur des progressions modérées hier soir, de l'ordre de 0,2%, une performance toutefois suffisante pour permettre au S&P 500 et au Nasdaq d'établir de nouveaux records historiques.

Les marchés ont trouvé quelques motifs de soutien dans la solidité des statistiques publiées jeudi, à commencer par l'indice Philly Fed qui a montré que l'activité dans le secteur manufacturier avait bien résisté en avril, en dépit du choc énergétique."Le pic d'incertitude est passé", jugent ainsi les analystes de Jefferies. "Par contre, le marché de l'énergie est en train de pivoter: la priorité n'est plus donnée à l'efficacité du marché mais à la robustesse du système, ce qui implique structurellement des prix plus élevés", prévient le broker américain.Avec l'accalmie au niveau géopolitique, les prix du pétrole baissent légèrement vendredi.

Le Brent recule de 1,4% vers 98 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,6% à 93,2 dollars.Les investisseurs restent toutefois attentifs aux éventuelles perturbations de l'approvisionnement, alors que le patron de l'Agence Internationale de l'Energie (IEA) a averti cette semaine que la crise actuelle était pire que les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 cumulés.Le risk on fait son retour, l'obligataire et l'or délaissésL'appétit pour le risque se solde par un nouvel arbitrage au détriment des obligations. Aux Etats-Unis, les rendements se retendent sur toute la courbe, le "10 ans" reprenant près de trois points de base à quasiment 4,31%.

La lourdeur l'emporte également en Europe. Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 0,5 point de base à 3,04% et celui de l'OAT française de même échéance remonte au-delà de 3,57%.Sur le marché des changes, l'euro consolide sous le seuil de 1,18 face au dollar, après avoir signé un rally de 3,5 % depuis son point bas de mars. Le marché digère calmement ce récent mouvement de hausse, alors que les responsables de la BCE ont signalé qu'ils n'étaient pas du tout pressés de remonter les taux en avril.Après avoir oscillé entre 1,1797 et 1,1824 dans la nuit, il s'échange à 1,1777 ce matin, toujours coincé entre sa résistance clairement identifiée à 1,182 et son support solide situé à 1,1673.

Dans ce contexte, l'or demeure en retrait et plafonne autour des 4 800 dollars, le métal jaune manquant de momentum et restant coincé sous sa moyenne mobile à 50 jours dans l'attente de signaux monétaires ou techniques plus clairs pour sortir de sa zones de consolidation.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.