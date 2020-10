Ouverture CAC40: léger repli avant les publications trimestrielles

publié le 13/10/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli mardi matin, marquant une pause après trois séances de progression alors que la période des résultats du troisième trimestre est sur le point de débuter. L'indice CAC 40 est en repli de 0,4% à 4960 points.

En l'absence d'indicateurs macroéconomiques susceptibles d'alimenter l'optimisme sur la vigueur de la reprise, les intervenants vont avoir les yeux rivés sur les premières publications trimestrielles.La journée sera en effet marquée par le début officieux de la saison des résultats aux Etats-Unis avec la parution, avant l'ouverture de Wall Street, des comptes des géants bancaires américains JPMorgan Chase et Citigroup.

'Nous suivrons avec attention leurs perspectives de résultats pour les trimestres à venir ainsi que les montants des dépréciations pour risques de défauts clients', expliquent les équipes d'IG.Dans ce contexte d'incertitude économique, les opérateurs observeront également de près l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, attendu en fin de matinée.'L'indicateur fournira un premier aperçu de ce qui attend le secteur manufacturier allemand cet automne', prédit un analyste.

'Son rebond a été assez solide jusqu'à présent, mais les signaux se sont fait plus mitigés en septembre, avec une production industrielle qui s'est contractée', rappelle-t-il.Hier, la Bourse de Paris avait repris près de 0,7% à 4979 points, après que le CAC ait vu un moment ses gains atteindre 1%, vers 4995 points.L'indice parisien a réussi à refermer le 'gap' des 4978 points et à refranchir dans la foulée la résistance majeure des 4985 points, mais aurait pu faire beaucoup mieux au vu de la hausse funiculaire de Wall Street.

Car les marchés d'actions américains ont une nouvelle fois profité de la bonne santé des GAFAM, et notamment d'un véritable déchaînement haussier sur Apple (+6,3%), Amazon (+4,7%) et Facebook (+4,3%), ces trois titans ayant permis au Nasdaq de grimper de plus de 2,5%, tandis que le Dow Jones s'adjugeait plus de 0,8%.Du coté des valeurs, Air Liquide et KGHM Polska Miedź, l'un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et d'argent, ont signé un nouveau contrat à long terme pour fournir en oxygène et azote le site de Głogów en Pologne.

Sanofi indique qu'un essai pivot de phase III consacré à son Dupixent (dupilumab) a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire chez des enfants âgés de six à 11 ans souffrant d'asthme modéré à sévère.Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de digital.security, filiale d'Econocom et acteur de premier plan dans la cybersécurité en France et au BeLux, lui permettant de renforcer ses services mondiaux de cybersécurité et consolider sa position de leader sur le marché.