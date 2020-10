Mi-séance CAC40:frilosité, le feuilleton 'stimulus package' s'éternise

publié le 21/10/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-1%) a rapidement perdu jusqu'à -1/-1,2% avant de se stabiliser durant plus de 3 heures autour de 4.875.Les investisseurs sont partagés depuis le début de la semaine entre l'espoir d'une issue favorable dans les discussions autour de la relance budgétaire aux Etats-Unis et la crainte que les calculs politiques des uns et des autres aboutissent à une impasse, c'est à dire un report des pourparlers bien au-delà des présidentielles du 3 novembre, probablement jusqu'à fin janvier, c'est à dire l'installation des 2 chambres du Parlement et l'investiture officielle du Président.

'Même dans son propre camp républicain, le président Trump ne bénéficie pas du soutien de certaines parlementaires de la Chambre et du Congrès, qui rejettent l'idée d'une relance de taille et s'opposent sur des éléments ayant trait à son financement par les Etats ou les municipalités', explique Sébastien Galy, stratégiste macro senior chez Nordea Asset Management.La FED a déjà fait savoir qu'elle juge qu'un échec pourrait menacer la fragile reprise économique des Etats-Unis en cette fin d'année.Nancy Pelosi qui avait fixé un ultimatum à mardi soir minuit change son fusil d'épaule et donne maintenant jusqu'à la fin de la semaine à ses propres troupes démocrates pour obtenir un accord 'plus important, de meilleure qualité et rétroactif'.

Le Dollar qui avait nettement reculé la veille poursuit sa glissade (-0,3% vers 1,1865/E), ce qui propulse symétriquement l'or vers 1.925$ (+0,6%).Du coté des valeurs à Paris, Airbus (-3,1%) reperd le terrain gagné la veille, Saint Gobain cède également -3% et devient plus vulbérable à une correction.Danone (-2,5%) n'en finit plus de glisser alors que le marché 'n'achète pas' son plan de relance.Worldline et Ingenico annoncent qu'à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique amicale du premier sur les titres du second, prévu le 28 octobre, Worldline détiendra 56.474.416 actions Ingenico, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote.Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4 022 millions d'euros, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période en 2019, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG) (+3%), de Groupe Canal+ (+7,3 %) et d'Editis (+10,4 %).

A l'issue du 3e trimestre, Bolloré enregistre un CA de 5,91 milliards d'euros, en recul de 3% à périmètre et taux de change constants.Le chiffre d'affaires de Vinci s'est élevé à 12,3 milliards d'euros au 3e trimestre 2020, en baisse de 6,4 % à structure réelle (-6,7 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2019.