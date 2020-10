Fermeture CAC40: vers un copier/coller de fin février ? W-Street à -3%

publié le 28/10/2020

(CercleFinance.com) - Un petit sursaut durant le 'fixing' a permis au CAC40 (-3,4% à 4.571) de ne pas finir sous les 4.550: mais une heure après la clôture, la Bourse de Paris repasse sous les 4.540 alors que Wall Street renoue avec ses plus bas du jour et lâche -3,2%.

A noter le net gonflement des volumes avec 5,1MdsE échangés et un nombre de 'gaps' de rupture baissiers ce mercredi matin sans précédent depuis mi-mars... et fin février.Les places boursières semblent reprendre le même chemin que fin février/début mars, prenant très tardivement conscience d'un risque de 'Grand Confinement'.

L'Euro-Stoxx flirte avec les -3,5% et enfonce les 3.000 (alors que Francfort perd près de -4,2%) avec l'enfoncement en cascade de supports court, puis moyen terme sur près de la moitié des 'poids lourds' qui le composent.Le compte à rebours du reconfinement a démarré avec les 1ères rumeurs qui circulaient dès lundi mais la perte de sang-froid se radicalise puisque les marchés s'apprêtent à affronter pour de bon la seconde vague de fermeture d'une partie de l'économie (tourisme, hôtellerie, commerces 'non essentiels', avec comme corolaire le plongeon des ventes de voitures, des transactions immobilières, etc.

), et quid de la 3ème vague, de la 4ème, etc.La rupture baissière s'est matérialisée hier en Europe, elle ne fait donc que commencer, et la BCE devra user d'un 'verbe magique' demain pour tenter de ramener un peu de sérénité.De nombreux gouvernements européens multiplient les initiatives pour tenter de juguler l'accélération de la propagation du virus, qui menace une reprise économique mondiale déjà fragile, l'Irlande, l'Espagne et la France choisissent la méthode qui cause le plus de dégâts économiques et psychologiques (solitude, dépression, rupture du lien social à grande échelle).Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a prévenu que les décisions prises pourraient être 'difficiles'.

En Allemagne, Angela Merkel envisagerait d'imposer de nouvelles restrictions à la circulation du virus qui pourraient prendre la forme d'une fermeture de tous les 'lieux de convivialité' durant 1 mois.Les économistes rappellent que chaque jour de reconfinement de type mars/avril est susceptible d'amputer le PIB français de deux milliards d'euros.Dans ce contexte, la confiance des ménages dans la situation économique en France a diminué en octobre (l'indicateur synthétique perd un point à 94), retrouvant son niveau de juillet et août et demeurant en dessous de sa moyenne de longue période (100): la prochaine enquête risque d'être beaucoup moins favorable et de ressembler à celle du mois de mars.

L'Insee, qui publie ces chiffres précise que les ménages sont aussi moins optimistes sur leur situation financière future : le solde correspondant perd trois points et repasse en dessous de sa moyenne de longue période.Sur les marchés, les intervenants privilégient désormais les valeurs sûres, à commencer par les 'GAFAM' américaines qui ne semblent pas connaître la crise.La chute des indices US est depuis 3 jours ralentie par la résilience d' Apple, Microsoft, ou Amazon qui semblent plus invulnérables que jamais et dopés par la crise sanitaire, qui virtualise le mode de vie des consommateurs.L'imminence d'un reconfinement et d'un gros coup de frein à l'activité provoque une rechute de -5% du WTI à New York, sous les 37.

5$ et la chute de -5% du compartiment des valeurs pétrolières plombe le S&P500.A Paris, les -3,5% de Total (qui s'est enfoncé sous 24,7E et a rejoint un support vieux de 21 ans) pèse sur le CAC40.Le CAC40 est également plombé par la rechute de -8% de Renault, les -7,6% d'Atos, les -6% d'Unibail et Publicis, les -5,3% d'Essilor et le SBF120 voit chuter Alten de -12%, FNAC Darty et Sopra-Steria de -12,9%.Seul Carrefour surnage (stable) avec une nette progression de son chiffre d'affaire (de près de +8%) alors que la crise du Covid recentre les dépenses des ménages sur les produits 'essentiels'.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.