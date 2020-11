Fermeture CAC40: bonne entame de novembre avec rumeurs victoire Biden

publié le 02/11/2020

(CercleFinance.com) - Après son décrochage de -6,7% la semaine dernière, la Bourse de Paris bondit de +2,1% vers 4.691Pts, soit 110Pts de plus que vers 9H30 (la bourse de Paris s'était montrée hésitante au cours des 1ers échanges avant d'emprunter un funiculaire haussier), mais les volumes restent modestes, inférieurs à 3,2MdsE à la clôture.

Autrement dit assez peu d'acheteurs pour cette 1ère séance du mois calendaire, mais surtout les vendeurs étaient carrément absents.Wall Street surprend avec un gain de près de 1,5% (Dow Jones à 26.900), alors que des 'rumeurs' donnent Joe Biden vainqueur en Floride, qui est l'état clé de cette présidentielle (ce fut le cas en 2016).Sinon l'envol des marché de +2,1% (l'Euro-Stoxx50 bondit vers 3.

020Pts, le s'effectue sans 'information particulière'... mais la faiblesse de l'Euro (-0,4% vers 1,1625) fournit un soutien technique.En ce qui concerne les bons PMI européens publiés ce lundi matin, c'est déjà du passé révolu alors que Goldman Sachs inverse ses previsions de croissance de +2,2% au 4ème trimestre à -2,3% d'ici fin décembre.Et Angela Merkel vient de prévenir que les mesures de protection et confinement pourraient s'étendre sur l'ensemble des mois d'hiver et qu'il vaut mieux ne rien prévoir en termes de réunions familiales pour les fêtes.

Alors, l'optimisme du jour est surement porté par l'espoir de voir la banques centrales inonder les marchés de liquidités si les reconfinements engendrent une replongée des économies occidentales en récession.La hausse du jour est par ailleurs assez 'audacieuse' à la veille d'une élection présidentielle aux Etats-Unis dont les résultats pourraient être contestés par Donald Trump (même si la Floride lui échappe) qui annonce envisager toutes les hypothèses et entend bien user de tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude (il souhaite faire interdire la prise en compte de bulletins parvenant après le 3 novembre, notamment en Caroline du Nord).

Le scénario d'une victoire du candidat démocrate Joe Biden - qui a renforcé son avance dans les sondages ces dernières semaines - reste le scénario privilégié par les marchés, mais la question cruciale c'est la 'sincérité' du scrutin dans les 'swing states' (ces états qui décident du sort des élections) où les scores pourraient apparaitre serrés, ce qui pourrait pousser Donald Trump à exiger des recomptes, ou l'arbitrage de la Cour Suprême (qui lui est désormais toute acquise, à 6 contre 3).'Un résultat trop serré et une contestation seraient un cycle noir pour les marchés financiers', prévient Vincent Ganne, analyste chez TradingView France.'Au contraire, une victoire nette et reconnue par tous permettrait d'avoir une tendance haussière nette (ce mois-ci) à Wall Street et les indices européens en bénéficieront', souligne-t-il.

Les marchés semblent mettre entre parenthèses la peur que suscite la recrudescence des cas de Covid et les mesures de coercition qui vont avec.Cette première journée de la semaine -et du mois de novembre- est aussi animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe.Dans la zone euro, le secteur manufacturier a accéléré sa croissance au mois d'octobre, à 54,8, selon l'indice définitif publié par IHS Markit ce lundi. Il s'agit de la 4e hausse mensuelle consécutive.Dans l'Hexagone, ce même indice est passé de 51,2 en septembre à 51,3 en octobre, soit un taux de croissance conforme à sa moyenne historique. Les indicateurs mesurant la santé de l'industrie en Europe s'étaient récemment redressé à la faveur d'une augmentation de la demande mondiale, qui a tout particulièrement profité à l'Allemagne.

En France, le Comité Français des Constructeurs d'Automobiles indique que le marché français des voitures particulières neuves a baissé -9,4% et de -5,4%, à nombre de jours ouvrés comparable, par rapport au même mois de 2019 (les ventes d'occasions ont en revanche bondi de +11%). Sur les dix premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières neuves s'est contracté de 26,9%. Sur le plan monétaire, les intervenants de marché surveilleront, mercredi, les annonces de la Réserve fédérale américaine, qui devrait maintenir ses taux à un niveau proche de 0% et poursuivre ses rachats d'obligations.Cette attitude accommodante, qui permet des liquidités abondantes sur les marchés, devrait encore une fois venir rassurer les marchés.Les prix du pétrole rebondissent (+2,4% sur le Brent à Londres, vers 38,4$) après une perte initiale de -5% alors que la Russie propose à l'OPEP de reconduire les réductions de production jusqu'à début 2021.

Le titre Total sert de locomotive au CAC40 avec +4,9%... Saint Gobain est second sur le podium avec +4,3%, devant BNP-Paribas et Sté Générale avec +4,2% puis Schneider avec +4% environ.AU sein du SBF-120, Technip et Vallourec s'envolent de +8 et +7%, il s'agit probablement de rachats de découvert car l'avenir est au moins aussi sombre en ce lundi que le vendredi précédent.Alexandre Bompart, le PDG de Carrefour annonce le rachat de 'Bio C Bon'.DBV Techno (+53 et même jusqu'à +75%) explose sur l'annonce de la demande d'autorisation de son médicament anti-allergie aux arachides auprès des autorités de santé européennes.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.