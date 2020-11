Mi-séance CAC40: vent d'euphorie en amont des présidentielles US

publié le 03/11/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+2,2% vers 4.795) caracole depuis 48H et avec un gain de +4,3% en 2 séances, le CAC40 réalise sa meilleure entame de mois de novembre depuis 20 ans et engrange sa plus forte hausse en amont d'un scrutin présidentiel depuis 2 décennies.

Le CAC40 en profite pour retracer l'ancien support estival des 4.790/4.800, mais dans des volumes bien plus étroits que lors de la correction 4.800/4.520 (peu d'acheteurs de conviction, mais des vendeurs manifestement absents).Ainsi, le CAC40 efface deux tiers de ses pertes de la semaine passée (plombée par le rétablissement d'un confinement synonyme de second choc récessionniste).

L'optimisme est alimenté par la thèse suivante : quel que soit le vainqueur (il pourrait être connu dès 3H du matin, heure française), quel que soit la prise de contrôle -ou non- des 2 Chambres du Congrès US, c'est du gagnant/gagnant pour les marchés financiers, puisque les 2 candidats sont pros-business, pro-déficits, pro-fuite en avant dans la planche à billet.Le seul cas qui incommoderait les marchés serait un résultat contesté: 'L'un des Etats cruciaux qu'il va falloir suivre est la Floride, où les résultats devraient être disponibles dès mercredi matin compte tenu du niveau important des votes déjà effectués par correspondance', explique-t-on chez Danske Bank.

'Trump ne peut pas prétendre à la victoire finale sans gagner en Floride, mais Biden peut toujours espérer l'emporter sans y être vainqueur, ce qui signifie qu'une victoire de Trump pourrait signifier que l'issue de l'élection pourrait rester en suspens pendant encore quelques jours', souligne la banque danoise.Donald Trump a en effet annoncé qu'il envisageait d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude, ce qui pourrait le pousser à exiger des recomptes, voire à faire appel à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui semble désormais toute acquise à sa cause avec 6 membres républicains (dont 3 ultra-conservateurs nommés par Trump lui-même) contre 3 démocrates.

L'une des questions en suspens concerne la sous-performance des marchés européens vis-à-vis de Wall Street: l'élection présidentielle favorisera t'elle enfin une 'rotation sectorielle' en faveur de la zone Euro ?Il se passe en effet 'quelque chose' sur le marché des changes où l'Euro reprend +0,6% face au Dollar à 1,1710/E... et cela déclenche assez classiquement le rebond du pétrole (+2% à Londres pour le 'Brent' qui atteint les 40$ et affiche +10,5% en 48H (l'OPEP devrait proroger une réduction de ses quotas de production, face au fléchissement anticipé de la demande sur fond de reconfinements en occident).Du coté des valeurs, Renault devient leader du CAC40 avec +5,4%, devant Safran (+5,2%) et BNP Paribas (+5% rétrograde vers la 3ème marche du podium).

La banque a annoncé ce matin un produit net bancaire de 10 885 millions d'euros, stable (-0.1%) par rapport au troisième trimestre 2019 à périmètre et change historiques. Il progresse de 2,1% à périmètre et change constants.Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 894 millions d'euros, en baisse de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 1 940 millions d'euros, en baisse de 8,3%.EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 085 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, en baisse de 5,2 % par rapport au troisième trimestre 2019 (- 1,1 % à taux de change constants). Il est en forte croissance séquentielle par rapport au second trimestre de 2020.Veolia s'engage à déposer une offre publique d'acquisition au prix de 18 euros par action (coupon attaché) pour l'ensemble du capital de Suez dès que le conseil d'administration de Suez aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de l'eau en France.

Cette information revient à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'offre publique, qui devient concomitant à la conclusion d'un accord avec le conseil d'administration de Suez.Alstom a signé un contrat avec Metrorex, l'opérateur du métro de Bucarest, pour livrer, en deux lots, jusqu'à 30 trains Metropolis destinés à la récente Ligne 5 du réseau de métro de la ville. Le contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros pour les 13 premiers trains. Il est assorti d'une option pour 17 trains supplémentaires qui pourrait porter le projet à une somme totale de 240 millions d'euros.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.